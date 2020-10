14:32 Uhr

Polizei: Lagerhalle aufgebrochen und Quad gestohlen

Die Polizei sucht Täter, die in Aindling in eine Lagerhalle eingebrochen sind.

Bislang Unbekannte schneiden in Aindling ein Loch in die Fassade einer Halle und entwenden ein Quad. Das bleibt wenig später liegen.

Eine Lagerhalle haben bislang Unbekannte in Aindling aufgebrochen und ein Quad gestohlen. Wie die Polizei berichtet, schnitten die Täter zwischen Mittwoch, 7. Oktober, und Montag, 12. Oktober, mit Hilfe einer Akku-Flex ein etwa 100 auf 60 Zentimeter großes Loch in die Fassadenverkleidung einer leerstehenden Lagerhalle an der Arnhofener Straße.

Dort starteten sie ein Quad, Marke Yamaha, an welchem der Schlüssel steckte, und fuhren mit diesem über ein zuvor von innen entriegeltes Tor davon.

Quad bleibt auf einem Feldweg stehen

Nachdem das etwa 5000 Euro teure Quad offensichtlich wegen Benzinmangels liegen geblieben war, ließen die Unbekannten das Fahrzeug auf einem Feldweg zwischen Aindling und Arnhofen stehen und verschwanden.

Der Sachschaden an der Lagerhalle und am Quad dürfte im hohen dreistelligen Bereich liegen. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (bac)

