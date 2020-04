vor 35 Min.

Polizei meldet Einbruch ins Deutschherren-Gymnasium

Wie die Polizei berichtet, sind sie über das Dach in das Schulgebäude an der Ludwigstraße eingedrungen. Von dort gelangten die Täter in ein Klassenzimmer und einen Büroraum.

Derzeit ist noch unklar, ob etwas entwendet wurde, so die Polizei. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-11. (bac)

