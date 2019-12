vor 24 Min.

Polizeibericht: Einbrecher steigt in fünf Firmen im Industriegebiet ein

In fünf Firmen im Industriegebiet Ecknach/Aichach-Süd stieg ein unbekannter Einbrecher in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein.

In fünf Firmen im Industriegebiet Ecknach/Aichach-Süd stieg ein unbekannter Einbrecher in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein. Der Gesamtschaden beträgt 7.500 Euro.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brach ein bisher unbekannter Einbrecher in insgesamt fünf Firmen im Industriegebiet Ecknach/ Aichach Süd ein. Er stieg laut Polizei über ein jeweils eingeschlagenes Fenster in die Betriebe ein, offenbar auf der Suche nach Bargeld.

Einbrüche in Aichach: So hoch ist der Gesamtschaden

Der Unbekannte brach Tresore auf und entwendetet das darin enthaltene Geld. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand ein Gesamtschaden von rund 5.000 Euro sowie ein Beuteschaden von etwa 2.500 Euro. (AN)

Themen folgen