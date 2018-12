20.12.2018

Positive Jahresbilanz – trotz Protesten, Klagen, Anzeigen

Kühbachs Bürgermeister Johann Lotterschmid blickt bei Abschlusssitzung des Gremiums auf turbulentes Jahr 2018 zurück

Von Gerlinde Drexler

Trotz „einiger unangenehmer Geschichten“ hat die Gemeinde Kühbach ein erfolgreiches Jahr hinter sich gebracht. So das Resümee, das Bürgermeister Johann Lotterschmid am Dienstag in der letzten Sitzung des Gemeinderates in diesem Jahr zog. „Die Gesamtbilanz kann sich sehen lassen“, sagte er. Er freue sich schon auf die Herausforderungen des neuen Jahres. Dabei brachte auch 2018 schon so manche Aufregung mit sich.

Vor allem aber brachte es wenige, dafür aber umso größere Baustellen. Eine davon ist die Kinderkrippe, die im Mai 2019 fertig werden soll. Weil sich der Förderbescheid für das Projekt um einige Monate verzögerte, verschob sich der Abschluss um fünf Monate. Die kurze Bauphase war laut Bürgermeister mit ein Grund, dass die Baukosten um mindestens zehn bis 15 Prozent zunahmen. Auch die Baukonjunktur und die Vollauslastung der Handwerksbetriebe hätten dazu beigetragen. Lotterschmid sagte zu den Gesamtkosten: „Die Krippe wird uns drei Millionen Euro kosten.“

Zu den im Laufe des Jahres abgeschlossenen Bebauungsplänen gehört die Erweiterung des Gewerbegebietes der Firma Pfeifer im Ortsteil Unterbernbach. Der Bürgermeister dazu: „Nach anfangs großen Protesten, die hauptsächlich gegen meine Arbeitsführung gerichtet waren, konnte es beschlossen werden.“

Anders beim Bebauungsplan für den Solarpark. Weil die geplante Fläche entlang der Bahnlinie bei Unterbernbach im Überschwemmungsgebiet liegt, musste der Antragssteller das Vorhaben aufgeben.

Zu Beginn des neuen Jahres steht das neue Gewerbegebiet in Radersdorf auf der Tagesordnung. Der Gemeinderat wird dann die Stellungnahmen bearbeiten.

Am meisten beschäftigte den Gemeinderat der Bau der neuen Kläranlage „über die damit verbundenen Einwendungen von einer Gruppe von Bürgern“, so der Bürgermeister. Lotterschmid ging kurz auf die beiden Bürgerbegehren ein, die der Gemeinderat beide Male ablehnte. Der Bürgermeister erinnerte daran, dass die Klage gegen den Baubescheid, die Werner Böhm beim Verwaltungsgericht Augsburg eingereicht hatte, kürzlich abgewiesen wurde (wir berichteten). „Mit der Begründung, dass Böhm nicht klageberechtigt ist.“ Die zwei Klagen gegen die wasserrechtliche Genehmigung und gegen die Ablehnung des Bürgerbescheids laufen noch.

Lotterschmid ging kurz auf die Dienstaufsichtsbeschwerden sowie Anzeigen gegen ihn wegen Vergehens bei Bürgerversammlungen und als Vorsitzender des Kläranlagenzweckverbandes ein (wir berichteten): „Böhm möchte einfach nicht wahrhaben, dass er auf verlorenem Posten kämpft.“ Er verkenne, dass nicht der Bürgermeister die Entscheidung getroffen habe, sondern der ganze Gemeinderat. An das Gremium gerichtet, sagte Johann Lotterschmid: „Vielleicht hätte das der Gemeinderat einmal deutlich herausstellen müssen.“ Der Bürgermeister weiter: „Mit den Anschuldigungen, die jeglicher Grundlage entbehren, hat er auch dem gesamten Gemeinderat die Kompetenz abgesprochen. Ich weiß nicht, ob ich mir das hätte gefallen lassen.“

Zur Ausleuchtung des Lagerplatzes wird die Firma Pfeifer im Ortsteil Unterbernbach vier 16 Meter hohe Lampenmasten mit LED-Leuchten aufstellen. Nach Arbeitsende wird die Beleuchtung ausgeschaltet. Der Gemeinderat stimmte dem Bauantrag des Unternehmens zu.

Der Gemeinderat ging die Stellungnahmen zum Vorentwurf des Bebauungsplans „Sondergebiet Lagerfläche Baustoffe“ bei Unterbernbach durch. Der Plan ist eine Stufe weiter und gilt nun als Entwurf. Er wird im neuen Jahr erneut einen Monat ausgelegt. Bürgermeister Lotterschmid geht davon aus, dass anschließend die Satzung beschlossen, der Bebauungsplan also gültig wird.

