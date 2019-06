vor 58 Min.

Rabiate Schwester verurteilt

Aichacher Amtsgericht hat junge Frau nach Streit für schuldig erklärt. Die damals 17-Jährige hatte ihre Freundin verletzt

Von Gerlinde Drexler

Mit Blutergüssen am Schienbein und Oberarm endete im Februar vergangenen Jahres ein Treffen zwischen drei Freundinnen, die damals 18, 19 und 17 Jahre alt waren. Zwei davon waren Schwestern. Die drei jungen Frauen aus dem Raum Aichach waren in der Wohnung der 18-Jährigen aneinandergeraten. Wegen gefährlicher Körperverletzung musste sich die damals 17-Jährige kürzlich in einer nicht öffentlichen Sitzung vor Jugendrichtern Eva-Maria Grosse am Amtsgericht Aichach verantworten.

Das Treffen zwischen den drei Freundinnen war recht rabiat verlaufen. Die 18-Jährige schubste eine der beiden Schwestern, zog sie an den Haaren und schlug ihr mit der flachen Hand ins Gesicht. Als das Mädchen hinfiel und am Boden lag, trat die 18-Jährige ihr noch mit dem Fuß in den Bauch. Ihre Kontrahentin zog sich dabei unter anderem am Schienbein und am rechten Arm Blutergüsse zu.

Die beiden Schwestern wiederum sollen auf die im Bett liegende 18-Jährige eingeschlagen haben. Das gab die Angeklagte laut Pressesprecherin Daniela Lichti-Rödl auch zu. Der Vorwurf, dass sie der 18-Jährigen außerdem ein Trinkglas ins Gesicht schlug, worauf diese Nasenbluten bekam, ließ sich nicht beweisen.

Die Jugendrichterin verurteilte die Angeklagte wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Geldauflage von 600 Euro, die sie an den Präventionsverein Brücke zahlen muss. Außerdem muss sie drei bis fünf Gesprächsweisungen zu den Themen aktuelle Lebenssituation und berufliche Orientierung wahrnehmen.

Ihre ältere Schwester war bereits im November wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu 64 Stunden Hilfsdiensten verurteilt worden. Die 18-Jährige hatte die Jugendrichterin schon im Oktober zu zwei Freizeitarresten, 80 Sozialstunden sowie drei bis fünf Gesprächsweisungen verurteilt, in denen es um die Themen Freundschaft und Körperverletzung geht.

