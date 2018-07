12.07.2018

Rainer Klammert ist jetzt Lions-Präsident

Aichacher Urologe folgt auf Armin Riedel. Auf dem Programm steht Vortrag über 100 Jahre Freistaat Bayern

Zu einer sommerlichen Szene versammelten sich die Mitglieder des Lions Clubs Schrobenhausen-Aichach in Obermauerbach. Dabei gab Armin Riedel das Amt des Präsidenten für das neue Clubjahr an Rainer Klammert weiter. Die Verantwortung bleibt damit in Aichach.

Der scheidende Präsident Armin Riedel zog ein kurzes Resümee des abgelaufenen Jahres. Bestens gelungen seien zuletzt die Aktionen, die Geld für soziale Projekte einbringen. Erfolgreich waren die Lions in den Sommermonaten in Schrobenhausen mit ihren Verkaufsständen beim Vinum und beim Schrannenfest. Tradition haben die Bücher-Flohmärkte, in Aichach, organisiert von Rupert Mayr. In Schrobenhausen verzichten die Lions künftig auf den Büchermarkt in der Vorweihnachtszeit. Das Signal wurde offenbar schon gehört: Am Schrannenfest-Sonntag erzielte das Team um Organisator Ulrich Anger ein herausragendes Ergebnis. Pastpräsident Christoph Sedlaczek würdigte den Einsatz von Armin Riedel, der ein paar Höhepunkte gesetzt habe. So gab es für das Kinder- und Jugendhilfezentrum St. Josef in Schrobenhausen zuletzt zwei Ausflüge, die begeisterte Mitfahrer fanden, ebenso wie einen Clubausflug in die Pfalz.

Im Herbst richteten Christian Dürr und Stephan Schultes das erste Mal den Lions Cup aus, eine Radlerveranstaltung für Sportler und Familien. Der neue Präsident, der Aichacher Urologe Rainer Klammert, hat sich einiges vorgenommen. Er skizzierte sein Programm, in dem er mit einem der ersten Vorträge durch den Historiker Wilhelm Liebhart auf das 100-jährige Bestehen des Freistaats Bayern hinweisen wird. Für wichtig erachtet er den Kontakt mit den Lions Clubs der Region: Im Herbst treffen sich die Clubs in Pfaffenhofen, außerdem lädt der Club Schrobenhausen-Aichach jedes Frühjahr zu einem regionsweiten Spargelessen. Auch äußerte der neue Präsident die Absicht, wieder ein festes Clublokal zu installieren. Das Team um Präsident Klammert bilden Vizepräsident Josef Schwaiger, Sekretär Christian Schweiger, Schatzmeister Sebastian Käuferle und Clubmaster Stephan Schultes.

Zum Abschluss animierte Christian Schweiger die Lions, sich mit Kraft und gutem Werkzeug an der Gestaltung des Fitness-Wanderweges in Aichach zu beteiligen. Diesen plant der Club Schrobenhausen-Aichach anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Organisation im vergangenen Jahr. Christoph Sedlaczek erinnerte an das Rockkonzert Noisehausen, das am 28. Juli in der Schrobenhausener Innenstadt veranstaltet wird und bei dem der Lions Club als Mitorganisator traditionell einen Servicestand unterhält. (AN)

