16.05.2019

Rat will Bauen im kleinen Ried ermöglichen

Gemeinderat Inchenhofen beschließt eine Satzung für einen Teilbereich des Weilers Ried. Im Baugebiet „Antoniusweg“ werden die Bauflächen erweitert. Darüber dürfen aber nur acht der 13 Ratsmitglieder abstimmen

Von Gerlinde Drexler

Nur für den südlichen und ein Stück des nordwestlichen Teils gilt die neue Außenbereichssatzung des Weilers Ried (Markt Inchenhofen). In der Sitzung am Dienstagabend beschloss der Gemeinderat die Satzung. Es war eine von drei verschiedenen Satzungen, für die Planer Hans Brugger mit dem Gremium die Stellungnahmen der Behörden durchging. Für die vielen Zuhörer eine eher trockene Angelegenheit.

Eine „gewisse Wohnbebauung“ will der Gemeinderat im Weiler Ried mit der neuen Außenbereichssatzung ermöglichen. Die Voraussetzung dafür ist laut Planer Brugger, dass die Fläche nicht überwiegend landwirtschaftlich geprägt ist, sondern dort Wohnhäuser stehen. Deshalb ist in die Satzung nur ein Teilbereich des Weilers mit aufgenommen worden. Der Planer erklärte: „Im restlichen Bereich gilt nach wie vor die Privilegierung.“ Lorenz Nefzger nannte die Lösung „einen tragbaren Kompromiss“. Der Rat beschloss die Satzung.

Auch die geänderte Ortsrandsatzung „An der Kabisstraße“ in Inchenhofen wurde beschlossen. In der Neufassung ist die Wandhöhe bei Neubauten von 3,75 auf 6,50 Meter erhöht worden und macht damit eine zweigeschossige Bebauung möglich. Auch Walmdächer mit einer Neigung von 15 bis 45 Grad sind nun möglich. Bisher waren nur Satteldächer erlaubt.

Eine Erweiterung der Bauflächen sowie die Aktualisierung der Festsetzungen war der Grund für die Änderung des Bebauungsplans „Antoniusweg“ in Inchenhofen. Der Immissionsschutz sei ein ziemlicher Aufwand gewesen, so der Planer. Das Baugebiet grenzt an das neue Feuerwehrgelände und hat als „Vorbelastung“ einen Gewerbebetrieb an der Sainbacher Straße. Weil eine bereits vorgenommene Berechnung der Immissionswerte beim Landratsamt nicht vorlag, sei kurzfristig eine weitere Berechnung vorgenommen worden, teilte Brugger mit. Das Ergebnis: Der Gewerbebetrieb hat so gut wie keine Auswirkungen auf das Baugebiet. Der Planer weiter: „Die Immissionswerte liegen relativ weit unter den zulässigen Werten.“ Weil von den 13 anwesenden Gemeinderäten fünf persönlich betroffen waren, durften nur acht Räte über die Satzung abstimmen. Einstimmig beschlossen sie die Satzung.

Weiter ging es in der Sitzung um Bauanträge. Keine Einwände hatte der Gemeinderat gegen den Dachausbau mit Einbau von drei Schleppgauben und Dachflächenfenstern im Angerweg sowie der Erweiterung einer bestehenden Wohnung in der Aichacher Straße durch Dachausbau und -erhöhung des bestehenden Nebengebäudes. Auch dem Neubau eines Einfamilienhauses mit Garagengebäude und Abbruch des bestehenden Gebäudes in der Sainbacher Straße stimmte das Gremium zu.

