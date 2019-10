vor 23 Min.

Realschüler (er)schaffen Traumwelten

Schüler der Realschule Affing zeigen nach Arbeit mit Conny Krakowski Werke im Industriepark Gersthofen

Schüler der Realschule Affing haben gemeinsam mit der Künstlerin Conny Krakowski an ihren Traumwelten gearbeitet und diese auf Leinwände gebracht. Was dabei entstanden ist, ist jetzt in einer Ausstellung im Betriebsrestaurant des Industrieparks Gersthofen zu sehen.

Was kann man im Kunstunterricht von einem Profikünstler abschauen und wie setzt man dabei Pinsel und Farbe richtig ein? Rund zwanzig Realschüler haben an einem dreitägigen Kunstprojekt teilgenommen, das die Künstlerin Conny Krakowski aus Aindling begleitet hat.

Conny Krakowski hat bereits viel Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, sodass die drei Tage unter professioneller Anleitung für die jugendlichen Künstler ein großer Erfolg waren, heißt es in der Pressemitteilung. Mit viel Eifer und großem Spaß wurden verschiedene Maltechniken ausprobiert und schließlich ganz individuelle Traumwelten auf die Leinwände gebracht. Initiiert wurde die Aktion von der MVV, Betreibergesellschaft des Industrieparks Gersthofen im Landkreis Augsburg, die seit Januar 2018 eine Schulpartnerschaft mit der Realschule hat.

Das Ergebnis des Kunstprojektes ist jetzt in Gersthofen zu sehen. Die Ausstellung besteht aus einer Vielzahl an außergewöhnlichen Kunstwerken, die durch neue Arbeiten von Conny Krakowski ergänzt werden. (AN)

Zu sehen ist die Ausstellung noch bis Jahresende montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr, zugänglich über die Hauptpforte des Industrieparks.

