Reinigung schließt, Kebabhaus öffnet: Das ist neu in Aichachs Geschäftswelt

In der Aichacher Geschäftswelt gibt es zwei Änderungen: Die Textilpflege Horn schließt Ende März am Stadtplatz. Ebenfalls am Stadtplatz gibt es ein neues Kebabhaus.

Von Gerlinde Drexler

Die Textilpflege Horn schließt zum 31. März alle ihre Filialen. Das betrifft auch die Aichacher Filiale am Stadtplatz. Kunden können ihre Ware noch bis zu diesem Termin abholen. Neu eröffnet dagegen das M&G Kebabhaus am Stadtplatz 16.

Die Horn Textilpflege besteht seit über 40 Jahren. In dieser Zeit wandelte sie sich von einer reinen Textilreinigung für Privatkunden zum Dienstleister für Industrie und die Sanierung von Textilien nach Brand- und Wasserschäden. In dem Familienbetrieb betreute laut der Internetseite der Firma Peter Horn die Bereiche Organisation und Vertrieb, sein Bruder Uli Horn die Bereiche chemische Reinigung und Bügeln. Rund 40 Mitarbeiter hatte der Betrieb, der neben der Hauptstelle in Pfaffenhofen auch noch Annahme- und Abgabestellen in Aichach, Dachau, Karlsfeld, Schrobenhausen und München hatte. Ende März schließt die Reinigung alle ihre Filialen. Zu den Gründen war auf Anfrage unserer Redaktion bislang nichts zu erfahren.

Kebabhaus in Aichach öffnet vorerst täglich

Neu eröffnet hat das M&G Kebabhaus am Stadtplatz. Ähnlich wie bei seinem Vorgänger, dem Altstadtdöner, können Kunden hier unter anderem Drehspieß, Dürüm, türkische Pizza oder Pide bekommen.

Zusammen mit seinem Geschäftspartner Hizir Özalp (links) eröffnet Ismet Göcer das Kebabhaus am Stadtplatz. Auf dem Foto sind sie noch bei den letzten Vorbereitungen. Bild: Gerlinde Drexler

Inhaber Ismet Göcer macht mit dem Kebabhaus seinen ersten Schritt in die Selbstständigkeit. Der 36-Jährige hat Friseur gelernt und arbeitete danach einige Jahre in der Gastronomie. Sein Geschäftspartner Hizir Özalp hat in der Gastronomie schon erste Erfahrungen gesammelt. Momentan ist das Kebaphaus sieben Tage die Woche geöffnet: Montag bis Samstag von 10 bis 21 und sonntags von 11 bis 20 Uhr. Sobald er ein Gefühl dafür bekomme, an welchem Tag es ruhiger ist, werde er einen Ruhetag einführen, sagt Göcer.

