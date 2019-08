vor 21 Min.

Schneller nach Aichach: SPD will Stadtlinie einführen

In einer Klausur steckt Aichachs SPD ihre Ziele für die neue Legislaturperiode ab. Die bessere Verkehrsanbindung der Stadtteile ist nicht die einzige Idee.

Die SPD hat ihre Ziele für die Aichacher Kommunalpolitik der nächsten sechs Jahre abgesteckt. Dazu trafen sich Ortsvorstand, Bürgermeister Klaus Habermann, Stadtratsfraktion und potenzielle Kandidaten für die Stadtratswahl 2020 zur Klausur. So sehen laut Mitteilung die Eckpfeiler aus:

Stadtentwicklung Nach dem Tandlmarkt, Bahnhofstraße und der Oberen Vorstadt soll die Neugestaltung der Unteren Vorstadt in Angriff genommen werden – wieder mithilfe der Städtebauförderung. Die SPD befürwortet ein Kommunales Förderprogramm, mit dem Eigentümer zur Altstadt typischen, authentischen Gestaltung ihrer Immobilie motiviert werden sollen.

ÖPNV Ziel ist die möglichst baldige Einführung einer eigenen Stadtlinie zu vertretbaren Tarifen und mit ausreichender Taktfolge, um Ortsteile und Stadt zu verbinden – in Abstimmung dem Landkreis und dem Augsburger Verkehrsverbund (AVV) Das diene dem Klimaschutz, könne den innerstädtischen Einzelhandel stärken und sei auch wegen des demografschen Wandels wünschenswert, weil älteren Menschen mehr Mobilität ermöglicht werde, heißt es zur Begründung. Die SPD hat deshalb bereits mit dem Betreiber des Flexibus-Konzeptes Kontakt aufgenommen, das seit zehn Jahren im Kreis Günzburg erfolgreich sei. Es zeichne sich durch hohe Flexibilität und überschaubare Kosten aus. Dahinter steht auch die Wunschvorstellung, schrittweise verkehrsfreie Zonen in Teilbereichen der Aichacher Innenstadt zu schaffen.

SPD will Rehmböck-Grundstück für Senioren nutzen

Demografischer Wandel Die SPD strebt eine seniorengerechte Nutzung des ehemaligen Rehmböck-Grundstückes an der Martinstraße in Verbindung mit dem Areal des Verwaltungsgebäudes zwei an, das nach der Erweiterung der Verwaltung am Tandlmarkt wohl nicht mehr benötigt werde. Sie kann sich hier alternative neue Wohnformen wie eine betreute Wohn- oder stationäre Hausgemeinschaft vorstellen. Als Träger biete sich die benachbarte Spitalstiftung an. Im Erdgeschoss wären Läden denkbar.

Sozialer Wohnungsbau Das geplante Gemeinschaftsprojekt an der Franz-Beck-Straße wird als „Meilenstein“ begrüßt. Hier sollen auf den städtischen Flächen mindestens 40 Wohnungen zu bezahlbaren Mieten entstehen. Die SPD sieht aber weiteren Handlungsbedarf. Sie will bei bei größeren Wohneinheiten künftig die Verpflichtung für Bauherren diskutieren, einen bestimmten Anteil der neuen Wohnungen auch für kleinere und mittlere Einkommen bereit zu stellen.

Wachstum Die SPD hält ein jährliches Wachstum von ein bis zwei Prozent der aktuellen Einwohnerzahl für verträglich. Sie geht von einem weiter steigenden Siedlungsdruck, bedingt nicht zuletzt durch die neue Uniklinik Augsburg, aus. Hinsichtlich benötigten Baugrunds – speziell für junge Familien – will man sich am Flächennutzungsplan orientieren. Dies schließe Neuausweisungen von Bauland nicht aus. Grundsätzlich gilt für die SPD aber, wie sie betont die Devise „Innenentwicklung vor Neuausweisung“.

SPD pocht weiter auf die Geburtshilfe in Aichach

Entwicklung Ziel ist für die SPD, „die erkennbar fulminante Entwicklung unserer Stadt, auch befeuert durch die Landesausstellung 2020 fortzusetzen“. Dazu zähle auch die Erhaltung des neuen, topmodernen Kreiskrankenhauses mit dem vollen Leistungsangebot eines „Hauses der Grundversorgung“ inclusive Geburtsstation.

Gewerbe Aus Sicht der SPD ist Gewerbepolitik der vergangenen Jahre erfolgreich gewesen. Sie verweist in diesem Zusammenhang auf eine positive Entwicklung im Bestand und neue Arbeitsplätze und der Gewerbesteuer durch das Gewerbegebiet „Acht 300“.

Eine Kunsteisbahn ist eine Vision der Aichacher SPD

Visionen Trotz dieser positiven Entwicklung waren sich die Genossen laut Mitteilung einig, dass angesichts der aktuellen und noch anstehenden Projekte insbesondere der Kinderbetreuungseinrichtungen und der Erweiterung des Verwaltungsgebäudes kostenintensive Visionen vermutlich nicht viel Raum haben haben. Dennoch wolle die SPD, wie sie betont, zwei Projekte im Auge behalten, die in die Kategorie „absolut wünschenswert“ einzustufen seien: Eine Kunsteisbahn als kostengünstiges Wintersportangebot und ein Allwetterplatz für alle örtlichen Sportvereine. (AN)

