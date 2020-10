07:00 Uhr

So war der letzte Live-Musikabend zur Landesausstellung

Ein besonderer Höhepunkt war die Klangkomposition des Soundspezialisten Bastian Zeiselmair am Schlossplatz unter dem Motto „Klang der Eiche“, inspiriert von Antje Sträters Kunstwerk, das dort im Rahmen der Kunstmeile zu sehen ist.

Von Erich Echter

Ein laues herbstliches Lüftchen zog durch Aichachs „gute Stube“, den Stadtplatz, beim letzten Musikabend zur Bayerischen Landesausstellung mit Straßenmusikanten. Entspannt und in gemütlicher Atmosphäre genossen die Aichacher und Besucher aus der Region den Auftritt der Straßenmusikanten am Rathaus und an der Spitalkirche.

Ein besonderer Höhepunkt war auch die Klangkomposition des Soundspezialisten Bastian Zeiselmair am Schlossplatz, inspiriert von Antje Sträters Kunstwerk zur Kunstmeile, unter dem Motto „Klang der Eiche“.

Staunen ließ die Besucher der Auftritt von Nicole Rektor. Die Aichacherin zauberte aus ihrer Handpan (Handpfanne), einem Blechklanginstrument, ein beeindruckendes Klangvolumen.

Das Instrument stammt aus der Schweiz und wurde 2000 dort entwickelt, wobei die Urform aus Trinidad kommt, erzählte Nicole Rektor. Das Instrument besteht aus einer Schale und einem Deckel mit unterschiedlichen Vertiefungen, denen man zauberhafte Töne entlocken kann.

Auf Hackbrett und Harfe Volksmusik, aber auch Modernes

Beim Maibaum am Alten Rathaus ließen Manuela Weichenberger aus Gallenbach und Ingrid Matzka aus Affing als Duo Movendum Hackbrett und Harfe erklingen. Zu hören waren moderne Melodien, aber auch Volksmusik. Bereits seit frühester Kindheit beschäftigen sich Manuela Weichenberger (Hackbrett) und Ingrid Matzka (Harfe) mit Musik.

Staunen ließ die Besucher der Auftritt von Nicole Rektor mit ihrer Handpan (Handpfanne), einem Blechklanginstrument. Bild: Erich Echter

Tagsüber sind beide als Musiklehrerinnen in privaten Musikschulen tätig und treten abends oder am Wochenende gemeinsam als Duo Movendum auf.

Vor der Spitalkirche lauschten die Besucher der Band Julienne et le Chat Noir aus Augsburg. Das Ensemble bilden der Jazz-Pianist Tom Jahn, der Aichacher Tom Prestele am Bass, Juliane Mack (Gesang und Flöte) und Ludwig Himpsl am Schlagzeug.

Für ihre Musik standen unter anderem die US-amerikanische Jazz-Sängerin Ella Fitzgerald und die brasilianische Popsängerin Maria Rita Pate. In dem facettenreichen Programm der Band waren auch eigene Kompositionen zu hören.

Kinder üben mit der Hexe Beltana Zaubertricks

Auch an die Kinder hat die Stadt wieder gedacht. Unter der Anleitung von Hexe Beltana übten sie verschiedene Zaubertricks.

Auch am letzten Abend erinnerten vier Akteure vom Volkstheater Aichach mit ihren pantomimischen Einlagen permanent die Live-Musikbesucher daran, auch auf die geltenden Corona-Abstandsregeln zu achten.

