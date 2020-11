vor 32 Min.

St. Martin in Rehling: Statt Umzug gibt's ein Hörspiel

Plus Die Pfarrgemeinde Gersthofen hat eine besondere Idee zum Martinstag geteilt: ein Hörspiel. Unsere Autorin hat es mit ihren Kindern in Rehling getestet.

Von Alice Lauria

Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Ideen. Das dürfte sich die Pfarreigemeinde Gersthofen auch gedacht haben, als sie heuer das liebevoll gestaltete St.-Martins-Hörspiel "Code-Name Martin" kreiert hat. Was es damit auf sich hat.

Ganz im Sinne des teilenden Heiligen, stellten die Gersthofer das Hörspiel ganz uneigennützig anderen Gemeinden zur Verfügung. Das Familiengottesdienst-Team aus Rehling war sofort begeistert. Wenn schon der Umzug wegen der Corona-Schutzmaßnahmen ausfallen muss, sollten Familien eine Alternative haben. Philipp Satzger vom Pfarrgemeinderat und Familiengottesdienst-Team sagt: "Wir haben es nun auch für Rehling installiert und es kann vom 11. bis 29. November 2020 selbständig begangen werden."

St. Martin: Mit dem Smartphone geht's an der Pfarrkirche in Rehling los

Die Idee dahinter ist so simpel wie genial: Beginnend bei den Schaukästen bei der Rehlinger Pfarrkirche St. Vitus und Katharina finden interessierte Kinder und Eltern einen Aushang mit einem QR-Code. Dieser muss lediglich mit einem Smartphone gescannt werden und schon startet das erste von sechs Kapiteln des Hörspiels über das Leben des heiligen Martin. Daneben befindet sich eine Landkarte, auf der die weiteren fünf Stationen des Laternenweges gekennzeichnet sind.

Ganz aufgeregt werden die Eltern gerufen wenn der nächste QR Code gefunden ist. Die Kinder können es kaum erwarten bis das Handy gezückt, der Code gescannt und das nächste Kapitel gestartet wird. Bild: Alice Lauria

Der Weg dauert circa eine halbe Stunde, und ist von Kindern jeden Alters gut und einfach zu gehen. Die Geschichte kann während der Suche nach der nächsten Station angehört werden. Die Macher beweisen viel Liebe zum Detail. Mühevoll haben sie mit vielen unterschiedlichen Stimmen und authentischen Hintergrundgeräuschen eine spannende Atmosphäre aufgebaut, der die Kinder ganz gespannt lauschen.

St. Martin als Hörspiel: Kinder auf der Suche nach der nächsten Station

Wenn das jeweilige Kapitel vorbei ist und bevor der nächste QR Code erreicht wird, bleibt Familien bei ihrem ganz eigenen Martinszug gerade genug Zeit, um beispielsweise gemeinsam ein Martinslied anzustimmen. Aber nicht nur die Geschichte fesselt die Kinder, sondern auch die Suche nach der nächsten Station. Die gestaltet sich fast so spannend wie im Frühjahr die Ostereiersuche oder eine Schnitzeljagd. So hängen die Codes mal an Bäumen und mal an Straßenlaternen.

Zwei weitere Gruppen mit Kindern und Laternen treffen Alba und ihre Schwestern unterwegs. Alle sind vom Martins Hörspiel hellauf begeistert. Kinder im Alter zwischen 2 und neun Jahren tragen ihre Laternen von Station zu Station und lauschen gebannt der Geschichte von St. Martins Leben. Bild: Alice Lauria

Laut Philipp Satzger ist die Resonanz auf das Martinshörspiel "grandios". Die Kinder seien "ganz begeistert". So könne man derzeit jeden Abend in Rehling Kinder und Eltern beobachten, wie sie mit ihren Laternen durch den Ort ziehen. Das Besondere an diesem Hörspiel ist, dass anders als sonst in vielen Martinsgeschichten üblich, nicht nur die Episode von Martin und dem Bettler erzählt wird. Vielmehr beleuchtet "Code-Name Martin" das ganze Leben des Heiligen: Von seiner Kindheit, wie er seinen Glauben an Christus fand aber dennoch gezwungen war, Soldat zu werden; sein innerer Zwiespalt zwischen dem Pflichtbewusstsein gegenüber dem Kaiser und gegenüber Jesus, aber auch wie es nach der Begebenheit mit dem Bettler für Martin weiter ging, wird erzählt. Kindgerecht für Mädchen und Buben im Vor- und Grundschulalter. Für jüngere Kindergartenkinder gibt es ebenfalls ein Hörspiel, etwas kürzer und in einfacherer Sprache, allerdings mit nur einem Kapitel.

Die vierjährige Diana, die siebenjährige Alba und die zweijährige Serena hatten, ausgestattet mit bunten Laternen sichtbar Spaß beim Suchen nach dem nächten Kapitel und beim Lauschen des Hörspiels zu St. Martins Leben. Bild: Alice Lauria

St. Martin in Rehling: Willkommene Abwechslung

Fazit nach einem Rundgang mit der eigenen Familie: Für die Kinder, die in diesem Jahr schon auf so vieles verzichten und erheblich zurückstecken mussten, die teilweise ihre Freunde oder Großeltern nur selten bis kaum sehen dürfen, bietet diese halbe Stunde Abenteuer-Hörspiel eine willkommene Abwechslung. Ganz besonders deshalb, weil der gewohnte gemeinsame Martinsumzug heuer pandemiebedingt ausfallen musste, und die Welt ganz anders erscheint als sonst.

