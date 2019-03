vor 37 Min.

Stil-Sprechstunde: Wenn es beim Stillen schwierig wird

Das Gesundheitsamt Aichach-Friedberg führt eine Still-Sprechstunde ein. Ab April gibt es eine kostenlose Still-Vorbereitung.

Bei Schwierigkeiten rund um das Thema Stillen können sich Mütter im Landkreis Aichach-Friedberg künftig an das Gesundheitsamt wenden. Ab April gibt es eine Still-Sprechstunde. Das teilt das Landratsamt mit.

Nach einer Geburt hat jede Frau gesetzlichen Anspruch auf eine Nachsorgebetreuung durch eine Hebamme. Die Still-Sprechstunde am Gesundheitsamt soll darüber hinaus in schwierigen Situationen Beratung und Unterstützung bieten. Stefanie Aigner, Ärztin am Gesundheitsamt, absolviert hierfür die Zusatzausbildung zur zertifizierten Still- und Laktationsberaterin IBCLC. Die Abkürzung IBCLC steht dabei für „International Board Certified Lactation Consultant“ und ist ein international geschützter Titel für examinierte Still- und Laktationsberaterinnen.

Der Still-Vorbereitungskurs findet im Landkreis kostenlos statt

Ab Montag, 1. April, können Mütter aus dem Landkreis über das Sekretariat des Gesundheitsamtes unter Telefon 08251/92431 einen Termin für die Still-Sprechstunde vereinbaren. Ein Termin kann im Gesundheitsamt, aber gegebenenfalls auch als Hausbesuch stattfinden. Die Kosten übernimmt die gesetzliche Krankenversicherung in der Regel nicht und muss von den Müttern getragen werden, so das Gesundheitsamt. Darüber hinaus soll für alle Schwangeren im Landkreis ab April einmal pro Monat ein kostenloser Still-Vorbereitungskurs angeboten werden. Um weite Anfahrtswege für die Schwangeren zu vermeiden, ist geplant, die Still-Vorbereitungskurse im Wechsel in Aichach, Friedberg und Mering anzubieten. Dafür ist das Gesundheitsamt teilweise noch auf der Suche nach geeigneten Räumen.

Eine verbindliche Anmeldung (telefonisch oder per E-Mail) ist Voraussetzung für die Kursteilnahme. Bei Interesse steht der Kurs auch werdenden Vätern offen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Der erste Kurs findet am Dienstag, 30. April, in Mering statt: von 18 bis 19.30 Uhr in der Hebammenpraxis Dein Herzstück, Luitpoldstraße 24a. Anmeldung dafür ist erforderlich bis 19. April. (AN)

Nähere Informationen gibt es beim Gesundheitsamt im Internet unter https://lra-aic-fdb.de. Anmeldung zu den Still-Vorbereitungskursen unter Telefon 08251/92-431 oder per E-Mail an gesundheitsamt@lra-aic-fdb.de. (AN)