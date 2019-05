Streit um Dachrinne: 72-Jähriger beschimpft Nachbarn wüst

Plus Ein Zwist zwischen Nachbarn zieht sich schon über Jahre hin. Welches besondere Verhältnis beide Parteien zueinander haben. Dabei gibt es ein pikantes Detail.

„Oide Matz“ und „Schlampe“ – so beschimpfte ein 72-jähriger Rentner aus dem nördlichen Landkreis seine Nachbarin. Deren Ehemann beleidigte er Anfang November mit „Dreckskerl“ oder „Depp“. Die Gründe für das schlechte nachbarschaftliche Verhältnis konnten die beiden Kontrahenten bei der Verhandlung vor dem Aichacher Amtsgericht nicht nennen, bei der der 72-Jährige auf der Anklagebank saß. Dabei haben beide Parteien eine besondere Verbindung.

Der aktuelle Auslöser für die Beleidigungen war eine Dachrinne. Besser gesagt: Das Fehlen einer Dachrinne. Denn der 72-jährige leitet das Regenwasser über das Eternitdach der Nachbargarage in den Kanal ab. Eine Praxis, die er laut seiner Aussage schon seit Jahren so handhabt. Bisher scheinbar stillschweigend geduldet. Nun aber stört es den 77-jährigen Nachbarn.

Wegen Dachrinne als "Drecksker" und "Depp" beschimpft

Die Krux an der Sache: Es scheint nicht so einfach zu sein, eine Dachrinne anzubringen. Das Betreten ihres Garagendaches hatte die Ehefrau des 77-Jährigen den Nachbarn durch ihren Anwalt verbieten lassen. Wie sich zeigte, hatten der Angeklagte und seine Frau ihr Haus bereits ihrer Tochter überschrieben. Weshalb sich der 77-Jährige nun über seinen Anwalt an diese wegen der Dachrinne wandte.

Das störte wiederum den Angeklagten. Er habe den Nachbarn deshalb zur Rede gestellt, sagte er aus. Als er ihn morgens auf der Straße traf, habe ihn angesprochen, warum er seine Tochter auch noch mit reinziehen will. Beleidigt habe er an diesem Tag weder seinen Nachbarn noch dessen Frau, sagte er. Zu den Vorwürfen, die Staatsanwältin Beate Schauer verlas, sagte der Angeklagte: „Die Uhrzeit stimmt.“

Laut Anklageschrift bezeichnete der 72-Jährige seinen Nachbar als „Dreckskerl, Depp und Blöder“ und dessen Ehefrau als „du oide Matz, du dreckade“. An die genauen Ausdrücke konnten sich das Nachbarehepaar nicht mehr erinnern. „Weil wir sie schon so oft gehört haben.“

Diesmal reichte es dem Ehepaar allerdings. Kaum eine Stunde nach dem Vorfall erstatteten sie Anzeige bei der Polizei. Gegen einen Strafbefehl über 3000 Euro (60 Tagessätze à 50 Euro) legte der 72-Jährige Einspruch ein.

Prozess: Trotz Verwandtschaft ist das Verhältnis schlecht

Das Pikante an der Sache: Die beiden Frauen der Nachbarn sind Schwestern. Die beiden Rentner sind also Schwager. Das Verhältnis von beiden war jedoch von Anfang an schlecht. Darin zumindest waren sich beide einig. Vor rund zwei Jahren trafen sie sich schon einmal am Gericht. Auch damals ging es um Beleidigung und der heute 72-jährige Angeklagte musste eine Geldstrafe zahlen.

Staatsanwältin Schauer sah in den Auseinandersetzungen den „klassischen Fall eines Nachbarschaftsstreits“. Sie hielt dem Angeklagten zugute, dass dieser Streit sich schon über Jahre hinzieht. „Da ist nie nur einer schuld“, sagte sie. Schauer war überzeugt, dass es die Beleidigungen gegeben hatte. Sie plädierte für eine Geldstrafe in Höhe von 2400 Euro (80 Tagessätze à 30 Euro).

Ihr Mandant habe keinen Grund, Groll gegen den Nachbarn zu hegen, sagte Verteidigerin Ilona Zenker. Sie sprach sich dafür aus, das Verfahren einzustellen. Amtsrichter Walter Hell teilte die Ansicht der Staatsanwältin. Bei beiden komme ein gewisser Altersstarrsinn dazu, sagte er. Wegen Beleidigung in zwei Fällen muss der 72-Jährige 1800 Euro Geldstrafe (60 Tagessätze à 30 Euro) zahlen. Sein Rat an die beiden Rentner: „Hocken Sie sich zusammen.“