09.10.2019

Sudeten halten seit 70 Jahren fest zusammen

Das Totengedenken am Gedenkkreuz der Sudetendeutschen Landsmannschaft im Alten Friedhof hat in Aichach Tradition. Ortsobmann Gert-Peter Schwank (rechts) erinnerte an die Bedeutung und den Verlust der Heimat.

Aichacher Landsmannschaft feiert mit vielen Gästen. Warum der Begriff Heimat heute wieder topaktuell ist

Die Freude über den guten Besuch und den perfekten Ablauf der Jubiläumsfeier der Sudetendeutschen Landsmannschaft (SL) war Ortsobmann Gert-Peter Schwank förmlich am Gesicht abzulesen. Über 120 Landsleute und Gäste hatten sich im Aichacher Pfarrzentrum eingefunden, um in fröhlicher Stimmung Rückschau auf sieben Jahrzehnte ungebrochenen Zusammenhalts zu halten.

Neben den Grußworten und der Festrede hatte der Vorstand mit Einlagen des Aichacher Liederchores, des Streichquartetts Pösselt und mit Darbietungen einer Klöppelgruppe aus Oberbernbach und der Vorführung der Arbeit am Spinnrad durch Anni Herrmann aus Steindorf für ein abwechslungsreiches Programm gesorgt. Eingeleitet wurden die Jubiläumsfeierlichkeiten mit einem Gedenken an die im Sudetenland in meist bereits aufgelösten Gräbern ruhenden Familienangehörigen und die verstorbenen Vereinsmitglieder im Alten Friedhof. Gert-Peter Schwank erinnerte am Gedenkkreuz der Landsmannschaft in einfühlsamen Worten an den Verlust der Heimat. Mit Soli auf der Trompete sorgte Gabriele Lapperger, Wollomoos, für einen würdigen Rahmen.

Zum Festakt hatten sich als Ehrengäste unter anderem der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Europaabgeordneter a. D. Bernd Posselt, Altlandrat Christian Knauer, Landratsstellvertreter Peter Feile und Bürgermeister Klaus Habermann eingefunden. Mit einer Powerpoint-Präsentation ließen Heidi Hötschel und Helga Schwank sieben Jahrzehnte SL-Geschichte Revue passieren. Bürgermeister Habermann erinnerte an die Entwurzelung der Elterngeneration aus dem Sudetenland infolge der Vertreibungen. Es grenze an ein Wunder, mit welchem festen Willen die Heimatvertriebenen in Aichach angepackt, sich integriert und in positivster Weise in die Nachkriegsgeschichte der Kreisstadt eingebracht hätten. Feile stellte heraus, dass sich viele Sudetendeutsche nach dem Zweiten Weltkrieg um den Neuaufbau der politischen Parteien, insbesondere der Sozialdemokratie, verdient gemacht hätten. Namentlich würdigte er Franz Kukol, Rudi Walzel und Oswald Teuber. Mit Victor Kolesnikow hätten die Sudetendeutschen bereits 1948 den Landrat im Landkreis Friedberg gestellt. Feile zeigte sich wegen des weltweit aufkeimenden Nationalismus besorgt. Überall, wo Solidarität und Toleranz verloren gingen, erwache der Nationalismus. Bernd Posselt verdeutlichte, dass der Begriff „Heimat“ wieder hoch aktuell sei. Noch vor wenigen Jahren wären die Landsmannschaften für ihre Veranstaltungen zum „Tag der Heimat“ belächelt und verunglimpft worden. Heute sei Heimat in aller Munde. Es liege in der Natur des Menschen, vieles als selbstverständlich zu empfinden. „Wer Hunger hat, vermisst das Essen, wer Durst hat, vermisst das Getränk. Unsere Familien haben die Heimat verloren, deshalb haben wir diese vermisst und wissen um ihren Wert.“ Als erfreulich bezeichnete Posselt das zunehmende Interesse der Enkelgeneration an der „Wurzelheimat Sudetenland“.

Altlandrat Knauer oblag es in seiner Eigenschaft als Vizepräsident des Bundes der Vertriebenen (BdV), SL-Ortsobmann Gert-Peter Schwank für dessen Verdienste mit der silbernen Ehrennadel des Dachverbandes auszuzeichnen. Weiterer Bericht folgt. (sm)

Themen folgen