A8: Minderjährige Flüchtlinge fahren unbemerkt in Lastenwagenanhänger mit

Ein Lastwagenfahrer hört Klopfgeräusche aus seinem Anhänger und ruft die Polizei. Insgesamt finden die Beamten sechs minderjährige Personen.

Eine Gruppe von minderjährigen Flüchtlingen ist unbemerkt in einem Lastwagenanhänger mitgefahren. Ein Lastwagenfahrer rief am Donnerstag gegen 11.20 Uhr die Polizei. Er teilte mit, dass er soeben an der Autobahn-Anschlussstelle Sulzemoos (Landkreis Dachau) in Fahrtrichtung Stuttgart gehalten habe, weil er Klopfgeräusche aus dem Inneren seines Anhängers gehört habe.

Unmittelbar nachdem er angehalten hatte, konnte der Fahrer beobachten, wie eine Person durch einen Schlitz in der Plane des Sattelaufliegers kletterte. Im Anschluss daran öffnete sie die Hecktüren. Mehrere Personen stiegen vom Anhänger und liefen davon.

Minderjährige schlichen sich in Rumänien in den Anhänger

Die Polizei Dachau leitete daraufhin die Fahndung ein und fand sechs Personen in der Umgebung der Anschlussstelle. Wie die Polizei berichtet, war keine von ihnen im Besitz eines Reisepasses oder anderer Ausweisdokumente. Eigenen Angaben nach handelte es sich bei den Personen um minderjährige afghanische Staatsangehörige. Die Jugendlichen hatten sich offensichtlich in Rumänien auf den Sattelauflieger geschlichen.

Alle Personen äußerten auf der Dienststelle ein Asylbegehren. Sie sind in guter körperlicher Verfassung und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut einer Aufnahmeeinrichtung für jugendliche Asylbewerber gegeben. (kneit)