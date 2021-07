Sulzemoos

vor 34 Min.

Einbruchsserie in Sulzemoos: Täter steigt in fünf Firmen ein

Ein bislang unbekannter Täter ist in Sulzemoos in fünf Firmen eingebrochen und erbeutete Bargeld im vierstelligen Bereich.

Ein Einbrecher hält die Polizei in Sulzemoos in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Atem. Bei seinem Diebeszug macht er jedoch nur wenig Beute.

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Sulzemoos (Landkreis Dachau) in insgesamt fünf Firmen eingebrochen. Vier der betroffenen Unternehmen befinden sich an der Werner-Heisenberg-Straße und am Oskar-von-Miller-Ring. Ebenfalls betroffen ist eine Verkaufsbude im Sulzemooser Ortsteil Eichenhof. Wie die Polizei berichtet, löste der Einbrecher in einer Firma den Alarm aus und rief so ein Großaufgebot der Polizei auf den Plan. Obwohl Einsatzkräfte der Polizei Dachau und der umliegenden Dienststellen, Hundeführer sowie ein Einsatzzug aus Fürstenfeldbruck schnell vor Ort waren, konnte sich der Täter unerkannt entfernen. Einbrüche in Sulzemoos: Polizei bittet um Hinweise Der Einbrecher erbeutete bei seinem Diebeszug nur wenige hundert Euro Bargeld. Der verursachte Sachschaden liegt mit etwa 8000 Euro deutlich darüber. Die Polizeiinspektion Dachau bittet Zeugen, denen verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich des Gewerbegebietes Sulzemoos aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 08131/5610 zu melden. (kneit)

Themen folgen