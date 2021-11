Unbekannte brechen zwölf Wohnmobile in Sulzemoos auf

Unbekannte brechen Wohnmobile auf einem Firmengelände in Sulzemoos auf. Teilweise schlagen sie auch Seitenscheiben ein. Ihre Beute liegt im fünfstelligen Bereich.

Auf dem Gelände einer Firma an der Hauptstraße in Sulzemoos (Landkreis Dachau) haben bislang unbekannte Täter zwölf Wohnmobile aufgebrochen. Wie die Polizei berichtet, hebelten die Unbekannten in der Nacht von Montag auf Dienstag die Motorhauben der Fahrzeuge auf. Teilweise schlugen sie auch die Seitenscheiben ein. Aus allen Wohnmobilen stahlen die Diebe die Einspritzdüsen.

Einbruch in Sulzemoos: Polizei bittet um Hinweise

Die Wert der Beute beträgt fast 34.000 Euro. An den Wohnmobilen entstand zusätzlich ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die Polizei Dachau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 08131/5610 um Hinweise. (kneit)