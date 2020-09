09:34 Uhr

TSV Aindling sieht sich wirtschaftlich wieder gesund

Plus Der TSV Aindling sieht sich selbst auf einem guten Weg. Im Vorstand sind jedoch zwei Posten weiter unbesetzt. Nächstes Jahr feiert der Verein sein 75. Jubiläum.

Bei der Mitgliederversammlung des TSV Aindling berichtete Präsident Ludwig Grammer von einem sehr guten Kassenstand. Man schreibe seit Jahren schwarze Zahlen und habe die Verbindlichkeiten nach unten gedrückt. Als der Verein nach der Razzia 2011 durch die Steueraffäre bis zum Urteil gegen vier Funktionäre 2016 musste, drohte dem Klub die Insolvenz. Die wurde auch durch hohe Wiedergutmachungsleistungen von Angeklagten abgewendet.

Präsident Ludwig Grammer: TSV hat Verbindlichkeiten fast getilgt

Heute stehe der Gesamtverein wieder gesund da, so Grammer in der Versammlung. Der TSV habe die Verbindlichkeiten, die 2011 noch bei einem hohen sechsstelligen Betrag lagen, fast getilgt und sollte, wenn es so weitergehe, in den nächsten Jahren ohne Schulden dastehen.

Grammer ging in seinem Jahresbericht auf die Unterbesetzung des Präsidiums ein, die Finanzen werden derzeit von ihm selbst erledigt. Der Vorstand Anlagen war nicht in der Versammlung. Grammer trug deshalb auch diesen Bericht vor.

Der alte Geräteschuppen am alten Sportheim wurde abgerissen, die Kanäle auf der Sportanlage durchgespült, eine neue Enthärtungsanlage eingebaut und die Plätze generalüberholt. Auch Elektroarbeiten standen wieder an. Hier habe man mit Josef Pilz und Anton Stollreiter zwei Experten, einzig bei der Heizungsanlage fehle ein Fachmann, so Grammer. Die Plätze werden von Joachim Grammer, Franz-Josef Kronenberg und Roland Wackerl gepflegt, die Grünanlagen von Bernhard Thrä und Harry Bittner.

Zwei Posten im Vorstand des TSV Aindling bleiben weiterhin unbesetzt

Nach dem Bericht von Kassenprüfer Rudolf Seiler wurden Vorstand und Präsidium von den Mitgliedern einstimmig entlastet. Eigentlich sollten bei der Versammlung der Vorstand Geschäftsführung und der Vorstand Finanzen gewählt werden. Nachdem sich aber niemand für diese beiden Aufgaben meldete, war dieser Punkt sofort abgehakt.

Das geplante Sportgerätelager sollte zunächst oberhalb von Platz zwei gebaut werden, doch das wurde nicht genehmigt, wie Grammer erläuterte. Es wurde jetzt aber ein anderer Standort gefunden. Das Lager wird am Stadion auf den derzeitigen Parkplätzen für Behinderte gebaut, die Größe beträgt 10,5 auf 7,5 Meter. Das Lager wird bis zur Einfahrt ins Stadion gebaut. Dabei soll möglichst viel in Eigenarbeit erledigt werden. Über den neuen Standort stimmte die Versammlung ab und war einstimmig für diese vorgestellte Planung. Der Bau soll noch in diesem Jahr beginnen.

Im nächsten Jahr feiert der TSV Aindling sein 75-jähriges Bestehen

Josef Kigle stellte kurz die Planungen und Ideen vor, die man für das 75-jährige Vereinsbestehen im nächsten Jahr hat. So ist ein Festabend mit geladenen Gästen im Februar vorgesehen. Am Wochenende 17. und 18. Juli sollen an zwei Tagen sportliche Ereignisse stattfinden. Jede Abteilung soll sich dort präsentieren, geplant ist auch ein Jubiläumsturnier. Da hänge aber alles von der Corona-Entwicklung ab, auch ein Spiel gegen einen höherklassigen Gegner aus dem Profibereich.

Mehrere Abteilungsleitungen waren zu der Versammlung nicht erschienen. Hier ein Überblick der vertretenen Abteilungen: Der Verein hofft, dass die Fußball-Bezirksligamannschaft mit der Verpflichtung von Trainer Christian Adrianowytsch wieder in bessere Fahrwasser als zuletzt kommt. Die Zweite Mannschaft verspielte in der Saison 2018/2019 den Aufstieg in die Kreisklasse. Seit der letzten Saison spielen die Jugendteams in einer Spielgemeinschaft mit den Nachbarvereinen TSV Rehling und SSV Alsmoos-Petersdorf. Ab dieser Saison kommt noch die DJK Stotzard hinzu. Man kann eine U19, eine U17, zwei U15, zwei U13, zwei U11, zwei U9 und eine U7 stellen. Die Spielgemeinschaften mit insgesamt 21 Trainern und Betreuern würden gut laufen.

Tennisspieler ziehen derzeit ein Turnier mit über 200 Spielen durch

Die Tennisspieler aus Aindling, Rehling, Stotzard und Willprechtszell ziehen derzeit ein Turnier mit über 200 Spielen durch. Die Finalspiele finden am Samstag, 12. September, auf der Anlage des TSV statt. Auch hier ist eine Tennisgemeinschaft dieser vier Vereine geplant. In der Volleyballabteilung beginnt ein Neuaufbau mit 14 Jugendlichen. (joki)

