Tag der offenen Gartentür: Einblick in grüne Paradiese

Der Garten von Rosa Havertz in Mittelham ist am Sonntag für die Öffentlichkeit geöffnet.

Beim Tag der offenen Gartentür am Sonntag erhalten Besucher Einblick in zwei Gärten im Landkreis Aichach-Friedberg. In einem davon waren wir vorab zu Gast.

Von Helene Monzer

Grüne Garten-Paradiese im Wittelsbacher Land öffnen am Sonntag, 30. Juni, ihre Pforten. Blumen- und Pflanzenliebhaber erhalten beim „Tag der offenen Gartentür“ von 10 bis 17 Uhr Einblick in zwei Gärten in Adelzhausen und in Mittelham im Gemeindebereich Kühbach.

Ursula Fischer (Adelzhausen) und Rosa Havertz (Mittelham) haben sich bereit erklärt, einen Einblick in ihre Gärten zu gewähren. Der Weiler Mittelham liegt zwischen den Kühbacher Ortsteilen Ober- und Unterschönbach. Am Feuerwehrhaus führt eine Straße hoch nach Mittelham. Hier fand am Donnerstag eine Vorbesichtigung statt. Rosa Havertz hat mit viel Liebe einen idyllischen Landschaftsgarten gestaltet – er umfasst eine ehemalige, restaurierte Wagenremise, Buchsgarten, Gemüse-, Rosengarten und einen Pavillon. Zahlreiche Stauden bilden den Übergang des Kleinods in die Landschaft. Havertz hat mit viel Herzblut auf einer 6000 Quadratmeter großen Fläche mit Hofstelle ein Paradies geschaffen. Unterstützt wird sie von ihrem Lebensgefährten.

Rosa Havertz: „Der Garten gibt mir Trost und Freude“

Sie sagt: „Der Garten gibt mir Trost und Freude. Es ist wie eine Therapie, im Garten zu arbeiten.“ Der Garten hat ihr nach einigen Schicksalsschlägen viel Kraft gegeben. Eine Gartenhacke, die ihr 2008 gestorbener Ehemann Heinrich vor 60 Jahren aus dem Rheinland mitgebracht hatte, ist immer noch ihr bestes Stück bei der Gartenarbeit und weckt viele schöne Erinnerungen.

Beim „Tag der offenen Gartentür“ mitzumachen, war für die Hobbygärtnerin eine schwere Entscheidung. Freunde hätten sie aber bestärkt, ihren Garten für Besucher zu öffnen. Sie werden sie am Sonntag unterstützen. Bereits im Vorfeld war die Hilfsbereitschaft von vielen Freunden für diesen Tag eine sehr positive Erfahrung für sie. Havertz sagt: „Alle freuen sich schon auf das Ereignis.“ Die Spenden werde sie für einen guten Zweck weitergeben, betont sie.

Schirmherrin des „Tags der offenen Gartentür“ ist Maria Rita Zinnecker, Landrätin des Kreises Ostallgäu. Veranstalter der Aktion ist der Schwäbische Bezirksverband für Gartenbau und Landespflege mit seinen Kreis-, Stadt- und Ortsvereinen.

Fachberaterin: Garten ist perfekt in Landschaft integriert“

Manuela Riepold von der Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt Aichach-Friedberg und Rupert Reitberger, der Kreisvorsitzende für Gartenbau und Landespflege, waren beim Pressetermin am Donnerstag in Mittelham dabei.

Riepold ist begeistert von der Gartenanlage von Rosa Havertz: „Es ist so schön hier – besonders, weil der Garten so perfekt in die Landschaft integriert ist.“ Es sei nicht so einfach, Leute zu finden, die ihren Garten für den „Tag der offenen Gartentür“ öffnen. Jeder wolle alles perfekt haben.

Hingerissen zeigte sich auch Rupert Reitberger. Erfreut sagte er: „Hier ist viel Platz für Insekten. Beim Durchgang der Anlage habe ich Wildbienen, Holzbienen und Hummeln entdeckt.“ Er sieht den Tag der offenen Gartentür auch als Ideengeber für Hobbygärtner.

