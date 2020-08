01.08.2020

Tausendsassa Tyroller ist 70

Eine große Gratulantenschar fand sich bei Roman Tyroller ein, der dieser Tage seinen 70. Geburtstag feierte. Der sportlich aktive Jubilar hat zwei Töchter und zwei Enkelinnen, die ihm sehr viel Freude bereiten. Unter den zahlreichen Geburtstagsgästen waren auch der ehemalige Bürgermeister Johann Lotterschmid sowie die amtierenden Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher junior, Gerhard Stegmayer und Albert Schormair. Sie gratulierten im Namen der Marktgemeinde Kühbach. Der Jubilar war 36 Jahre im Gemeinderat und in seiner letzten Periode noch Zweiter Bürgermeister. Jeweils drei Perioden war er unter den Bürgermeistern Heribert Oberhauser und Johann Lotterschmid im Gemeinderat und im Finanzausschuss tätig.

CSU-Vorsitzende Marina Nießl gratulierte mit Albert Schormair im Namen des Ortsverbandes für die langjährige Mitgliedschaft. Er war viele Jahre als Schriftführer in der CSU tätig. Für den Kriegerverein überbrachten Angelika und Richard Huber ein Geschenk. Dem Gründungsmitglied der Tennisabteilung gratulierte Josef Sagstetter. Dem Geschäftsführer und Kfz-Meister der Pkw- und Lkw-Werkstatt gratulierten auch seine Mitarbeiter. Sie hatten ihrem Firmenchef ein großes Plakat gemacht mit guten Wünschen und in Gedichtform seine vielen Aktivitäten aufgezählt. An der Zufahrt der Werkstatt ist es aufgestellt. Hier kann jeder lesen, was der Jubilar, neben seiner Arbeit in der Firma, in seiner Freizeit macht. Dazu gehören Tennis, Radeln und Skifahren oder unterwegs sein mit dem Wohnmobil. (mz)

