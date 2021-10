Todtenweis

12:30 Uhr

Platznot bei der Kläranlage in Sand: Es fehlen Lagerräume

Plus Voraussichtlich 2022 soll auf der Kläranlage bei Todtenweis angebaut werden. Die Mitglieder des Abwasserzweckverbands Kabisbachgruppe hoffen auf fallende Preise.

Von Johann Eibl

Die Mitarbeiter auf der Kläranlage in Sand (Gemeinde Todtenweis) brauchen mehr Lagermöglichkeiten. Dieser Wunsch wurde den Mitgliedern des Abwasserzweckverbands Kabisbachgruppe jetzt bei einem Ortstermin unterbreitet. In der Sitzung bestand nachher Einigkeit darüber, dass die vorgelegten Pläne weiter verfolgt werden. Das Genehmigungsverfahren dürfte einige Monate in Anspruch nehmen. Treten keine unvorhersehbaren Probleme mehr auf, könnten die Arbeiten in einem Jahr abgeschlossen sein.

