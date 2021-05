Drei Menschen bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Zwischen Langweid am Lech und dem Todtenweiser Ortsteil Sand sind zwei Autos frontal zusammengeprallt. Drei Menschen mussten danach ins Krankenhaus.

Bei einem Autounfall im Landkreis Aichach-Friedberg sind am Freitagnachmittag drei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte war ein 52-Jähriger gegen 17 Uhr von Langweid am Lech zum Todtenweiser Ortsteil Sand unterwegs. Mit im Wagen befand sich seine Ehefrau. Auf der nassen Straße verlor der Mann die Kontrolle über seinen Auto und geriet in den Gegenverkehr.

Unfall zwischen Langweid und Sand: Autos prallten frontal zusammen

Dort prallte er frontal mit dem entgegenkommenden Auto einer ebenfalls 52-jährigen Frau zusammen. Alle drei wurden durch den Unfall schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser abtransportiert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf eine niedrige fünfstellige Summe.

