Unfall: Radlerin stürzt in Todtenweis und verletzt sich schwer

Eine 62-jährige Radlerin ist in Todtenweis gestürzt. Sie war laut Polizei versehentlich an den Randstein gestoßen. Die Frau erlitt schwere Verletzungen.

Eine 62-jährige Radlerin ist am Sonntag in Todtenweis gestürzt. Sie war am Sonntag gegen 13 Uhr auf der Sander Straße unterwegs.

Unfall in Todtenweis: Radlerin stößt an Randstein und stürzt

Nach Angaben der Polizei geriet sie auf Höhe der Einmündung Moosleite versehentlich gegen den Randstein und fiel hin. Dabei zog sie sich eine Platzwunde und Prellungen am Kopf zu. Mit dem Rettungswagen wurde die Frau in die Uniklinik nach Augsburg gefahren. (nsi)

