"Waldbrand bei Todtenweis": Sechs Feuerwehren üben gemeinsam

Sechs Feuerwehren aus der Umgebung trafen sich zu einer Übung in Todtenweis. Ein "Waldbrand" war das angenommene Szenario. Vor allem ein Punkt erwies sich als schwierig.

Zu einer großen Feuerwehrübung trafen sich sechs Feuerwehren der Umgebung in Todtenweis. Der angenommene Waldbrand war nördlich von Todtenweis auf der Anhöhe hinter dem Kindergarten an der sogenannten "Wirtskapelle".

Neben den Feuerwehren aus Todtenweis, Aindling, Rehling, Pichl-Binnenbach, Willprechtszell-Schönleiten und Stotzard war auch eine Unterstützungsgruppe der UG-ÖEL (Unterstützungsgruppe örtlicher Einsatzleitung) vor Ort. Diese suchte mit einem "Multicopter" die Gegend nach Wasserentnahmestellen ab. Im Ernstfall ist diese Drohne mit einer Wärmebildkamera ausgestattet, um Glutnester von oben ausfindig zu machen.

Feuerwehr-Übung in Todtenweis: Wasserleitungen vom Ort auf den Berg

Weiter waren Kreisbrandmeister Helmut Hartmann und Kreisbrandinspektor Klaus Hartwig dabei. Als die Nachbarfeuerwehren eingetroffen waren, wies Kommandant Johannes Schübl sie ein. Es musste Wasser herbeigeschafft werden. Dazu wurden Leitungen vom Dorf auf den Berg gelegt. Etwa eine halbe Stunde nach dem Alarm war die erste Versorgungleitung fertig und es floss Wasser in den Faltbehälter. So konnte die Brandbekämpfung beginnen. Die zweite Leitung war etwas länger und stand nach etwa einer Stunde. Es mussten zwischen 400 Meter und einem Kilometer Schläuche verlegt und dabei ein Höhenunterschied von über 40 Metern bewältigt werden. Es kam immerhin Wasser mit einem Druck von vier Bar an.

Sechs Feuerwehren aus der Umgebung trafen sich zu einer großen Übung bei Todtenweis. Das angenommene Szenario war ein Waldbrand. Foto: Sofia Brandmayr

Nur kleine Verbesserungsvorschläge nach Feuerwehr-Übung in Todtenweis

Nach zwei Stunden war die Übung zu Ende. Es fand eine Abschlussbesprechung der Feuerwehrführung, aller Kommandanten der beteiligten Wehren, der Kreisführung und der UG-ÖEL statt. Das Ergebnis wurde den 85 ausgerückten Feuerwehrmännern und -frauen mitgeteilt. Es gab nur kleine Verbesserungsvorschläge. Helmut Hartmann wies darauf hin, dass im Ernstfall auch ein Pendelverkehr eingesetzt werden würde, um die Löschwassermenge möglichst schnell zur Verfügung zu stellen. Ein Faltbehälter wäre auch dann sehr sinnvoll, denn damit stünden mehrere hundert Liter Wasser zur Verfügung, die je nach Bedarf einzusetzen wären.

Todtenweis' stellvertretende Bürgermeisterin, Petra Wackerl, zeigte sich sehr angetan von der Übung. Sie war überrascht von dem großen Aufwand an Technik, der nötig wäre, um Wasser herbeizuschaffen.