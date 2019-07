vor 36 Min.

Touran drängt Lastwagen bei Oberwittelsbach in Graben

Ein schwarzer Touran drängt einen Lastwagen zwischen Oberwittelsbach und Wöresbach von der Straße ab. Der Lastwagen landet im Graben, der Touran flüchtet.

Von einem unbekannten VW Touran ist ein Liefer-Lastwagen am Mittwochabend bei Oberwittelsbach in den Graben gedrängt worden. Laut Polizei war der 24-jährige Fahrer des 3,5-Tonners gegen 19 Uhr auf der Straße von Oberwittelsbach in Richtung Wöresbach unterwegs. Dabei steuerte auf der schmalen Schotterstraße ein schwarzer Touran direkt auf den Lastwagen zu. Der 24-Jährige musste ausweichen, kam mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Straße ab und rutschte in einen etwa einen Meter tiefen Graben. Der Touran fuhr einfach weiter. Am Lastwagen entstand ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 08251/8989-11. (AN)