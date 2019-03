vor 50 Min.

Unbekannter fährt Auto an und flüchtet

Ein Unbekannter hat auf einem Parkplatz in Aichach ein geparktes Auto angefahren und ist geflüchtet Die Geschädigte war nur zehn Minuten beim Einkaufen.

Eine böse Überraschung hat eine Autofahrerin am Freitagvormittag in Aichach erlebt. Laut Polizei war sie gegen 10 Uhr gerade einmal zehn Minuten nicht an ihrem Auto, das auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Schrobenhausener Straße parkte.

1000 Euro Schaden nach Unfallflucht in Aichach

Als sie zurückkam, bemerkte sie jedoch, dass ihr grauer Opel Astra hinten links angefahren worden war. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 08251/8989-11 entgegen. (AN)

