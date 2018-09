18:08 Uhr

Unbekannter fährt in Immendorf blauen Skoda Fabia an

Bislang gibt es keine Hinweise auf den Täter einer Fahrerflucht im kleinen Pöttmeser Ortsteil

Ein Unbekannter hat im Pöttmeser Ortsteil Immendorf einen am Straßenrand geparkten blauen Skoda Fabia angefahren. Er beschädigte den Wagen an der Heckstoßstange hinten rechts. Der Verursacher flüchtete. Die Polizei Aichach schätzt den Sachschaden auf rund 2000 Euro. Der Wagen war am Freitag zwischen 8.15 und 11 Uhr auf Höhe des Anwesens Immendorf 3 abgestellt. Hinweise an die Polizei Aichach, 08251/8989-0. (AN)

