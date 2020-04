vor 17 Min.

Video: Fit bleiben mit dem TSV Aichach - Side-Steps

Trotz Corona-Krise: Bei der 18. Übung der Serie „Fit bleiben mit dem TSV Aichach“ zeigt die Leichtathletikabteilung seitliche Kniebeugen.

Der TSV Aichach musste wie alle anderen Vereine seinen Sportbetrieb wegen der Corona-Krise einstellen. Nun erhalten die Mitglieder und alle, die sich gerne bewegen, über unsere Zeitung ein Trainingsprogramm. Hier die 18. Übung: Side-Steps.

Mit Video: Der TSV Aichach zeigt täglich Fitnessübungen für zu Hause

Die Übung stammt von der Leichtathletik-Abteilung. Abteilungsleiter Benjamin Hasmüller erklärt, wie‘s geht.

Video: Fit bleiben mit dem TSV Aichach - Side-Steps. Video: Katrin Vogt/Kilian Zagel

Ausgangsstellung Gestartet wird stehend.

Ausführung Dann geht es jeweils nach links und nach rechts auf den linken oder rechten Fuß. Dabei wird ein Side-Step ausgeführt, der so weit zur Seite geht, dass das andere Bein gestreckt ist. Außerdem geht man so tief mit dem Gesäß, dass der Oberschenkel parallel zum Boden ist. Danach geht es wieder zurück in die Mitte. Das Ganze auf der anderen Seite wiederholen.

Wichtig Wichtig ist, dass sich das Knie zu keinem Zeitpunkt vor den Zehenspitzen befindet. Optimal ist es, wenn das Knie im gebeugten Zustand auf Höhe des Sprunggelenks ist. Außerdem ist während der Ausführung auf einen geraden Oberkörper zu achten.

Wiederholungen Es werden zwölf bis 20 Wiederholungen (sprich sechs bis zehn je Seite) durchgeführt. Das Ganze wird bis zu viermal wiederholt. (AZ)

Zu finden sind die Videos zu den Übungen auch beim TSV Aichach (tsv-aichach.de).

So könnte ein Workout aussehen:

