vor 5 Min.

Volksfest: Veranstalter sind zufrieden

Wo die Organisatoren in Pöttmes dennoch Nachholbedarf sehen

Aufatmen beim Verkehrs- und Verschönerungsverein Pöttmes. Nach dem fünftägigen Volksfest sammelte Hans Steiger am Montagnachmittag die Plakate wieder ein. Der Vorsitzende des Vereins, der für das Fest verantwortlich war, zog eine positive Bilanz: „Wir können zufrieden sein.“ Aus seiner Sicht seien die fünf Tage gut gelaufen. „Es war ein friedliches Fest für die Familie.“

Vor allem darüber, dass es zu keinen Schlägereien kam, ist Steiger froh. Lediglich einmal musste seinen Angaben zufolge die Polizei kommen, weil zwei Männer in Streit geraten waren. Auch einen Notarzteinsatz gab es. Allerdings nicht wegen einer Prügelei, sondern weil ein älterer Standbetreiber gesundheitliche Probleme bekam. Er wurde vor Ort versorgt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Steiger ist mit der Resonanz der Besucher insgesamt zufrieden – auch wenn sie nicht jeden Tag gleichbleibend gut war. Der Volksfestauftakt am Mittwoch sei gut besucht gewesen. Bürgermeister Franz Schindele hatte die Besucher dabei aufgefordert: „Kommt täglich her, es lohnt sich.“ Beim Bulldogtreffen am Donnerstag sahen das offenbar viele so. Rund 150 Bulldogs aus der ganzen Region waren zu sehen, viele Besucher kamen. Auch der Kinder- und Seniorennachmittag und der Tag der Betriebe seien gut angenommen worden, so Steiger. Der Biergarten sei immer gut besucht gewesen.

Lediglich der Samstag sei „schwach“ gewesen. Nicht nur im Biergarten, auch im Festzelt waren die Reihen nur locker besetzt. Dabei habe mit der S.O.S.-Band eigentlich eine gefragte Band auf der Bühne gestanden, rätselt Steiger. Er vermutet, dass das schlechte Wetter ein Grund gewesen sein könnte. Aber auch eine zeitgleich stattfindende Discoparty in Hollenbach könnte Besucher abgezogen haben.

Positiv fällt sein Resümee zum Sägewettbewerb aus. Heuer beteiligten sich mit acht Vereinen doppelt so viele wie im Vorjahr (siehe eigener Artikel). Für ausbaufähig hält Steiger den Tag der Betriebe. „Einige Firmen sind gar nicht da. Vielleicht ist denen nicht so bewusst, dass das eine Möglichkeit ist, ihre Mitarbeiter zu belohnen.“ Er denkt darüber nach, die Firmen nächstes Mal anzuschreiben. Auch das soll bei der geplanten Nachbesprechung thematisiert werden. (nsi)

Themen Folgen