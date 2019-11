vor 44 Min.

Während Fahrer schläft: Unbekannte stehlen Diesel aus LKW

Auf dem Parkplatz an der B300 bei Gachenbach erlebten drei LKW-Fahrer ihr blaues Wunder. Unbekannte hatten ihnen den Diesel abgezapft. Der Schaden ist hoch.

An insgesamt drei LKW, die auf dem Parkplatz an der B300 bei Gachenbach geparkt waren, zapften unbekannte Täter Diesel ab. Laut Polizei erbeuteten die Diebe jeweils rund 400 Liter Kraftstoff aus den Tanks, während die Fahrer in ihren Kabinen schliefen.

Gachenbach: Unbekannte hebeln Tankdeckel auf und schlagen zu

Der erste Diebstahl wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag begangen. Der Lkw-Fahrer stand auf dem Parkplatz in der Scharnitz Richtung Augsburg. Die Täter hebelten den Tankdeckel auf und zapften Diesel im Wert von knapp 500,- Euro ab. Auf demselben Parkplatz schlugen die Täter dann am Donnerstag zwischen 19:30 Uhr und 00:00 Uhr erneut zu und entwendeten aus zwei weiteren Lkws wieder Diesel aus den versperrten Tanks.

Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 200 Euro, der Beuteschaden liegt bei rund 1500 Euro. Wer sachdienliche Hinweise machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08252/8975-0 an die Polizeiinspektion Schrobenhausen zu wenden. (AN)

