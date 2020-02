22.02.2020

Warum die Pappeln am Affinger Bach stehen bleiben

Plus Der Grundstücksbesitzer wollte die 72 markanten Bäume bei Haunswies fällen. Die Pläne stießen auf großen Widerstand der Bürger. Nun gibt es eine Lösung.

Von Carmen Jung

Es war der Aufreger des vergangenen Sommers in Affing. Viele Menschen in der Gemeinde schüttelten damals den Kopf: Alle 72 Pappeln am Affinger Bach bei Haunswies sollten gefällt werden. Die Pläne des Grundstücksbesitzers waren in einer Gemeinderatssitzung zur Sprache gekommen. Nun aber hat sich eine Lösung aufgetan.

Der Gemeinderat sah sich in seiner August-Sitzung mit dem Vorhaben des Besitzers konfrontiert (wir berichteten). Klar war: Er muss für jeden gefällten Baum einen Ersatz pflanzen. Das Gremium beschloss damals, dafür ein Planungsbüro einzuschalten. Danach ging ein Aufschrei durch die Kommune. Auch in Leserbriefen in unserer Zeitung machten Bürger ihrem Unverständnis Luft. „Ein gesunder, jahrzehntelanger Baumbestand, der Heimat für viele Tiere ist, wird leichtfertig zum Abschuss freigegeben“, schrieben zum Beispiel Günter Vonay und Judith Wintersperger. Renate und Josef Moll betonten in einem Leserbrief: „Keine noch so großartige Ersatzpflanzung kann die Leistung dieser ,grünen Lunge‘ in den nächsten Jahrzehnten auch nur annähernd ersetzen.“ Affing: Die Gemeinde wollte die Pappeln nicht fällen Bürgermeister Markus Winklhofer machte in der Öffentlichkeit klar: Die Gemeinde selbst habe kein Interesse daran, die Bäume zu fällen. Das sei einzig die Entscheidung des Grundstücksbesitzers. Probleme mit der Verkehrssicherheit sah er nicht. Die Bäume stünden dafür zu weit weg von Wegen und Straßen. Auch Förster Rolf Banholzer konnte „keine akuten Gefahrenquellen ausmachen“. Die Pappeln wurden in den 70er- Jahren auf Privatgrund gepflanzt. Sie sind längst auf stattliche Größen angewachsen und verursachten dem Besitzer offenbar Bauchweh. Tilo Leister, geschäftsleitender Beamter der Gemeinde Affing, betont, der Besitzer habe in bester Absicht gehandelt. Ihm sei es um die Verkehrssicherungspflicht gegangen. Mit der Fällung und Ersatzpflanzung habe er dieses Problem lösen wollen. Pappeln in Affing: Noch im Dezember war keine Lösung in Sicht Nach dem Aufschrei aus der Bevölkerung traten Gemeinde und Grundstücksbesitzer in Verhandlungen. Zunächst ohne Ergebnis. Noch im Dezember sah es so aus, als ob die 72 Pappeln auf jeden Fall gefällt würden. Bürgermeister Winklhofer berichtete von erfolglosen Gesprächen. Gemeinderat Josef Engelschalk fragte sich daraufhin spontan, ob die Gemeinde das Areal nicht kaufen könne. Genau das ist nun geschehen. Die Gemeinde, in deren Besitz ohnehin der Affinger Bach ist, hat jüngst einen entsprechenden Notarvertrag unterzeichnet. Das bestätigte Bürgermeister Winklhofer auf Anfrage unserer Zeitung. Er verwies zwar auf den Vorbehalt, dass der Gemeinderat die Kaufurkunde noch absegnen müsse. Doch ein Problem ist hier nicht zu erwarten. Schließlich hatte der Gemeinderat einem Ankauf der rund 1800 Quadratmeter zuvor zugestimmt. Affing: Pappeln bringen auf Pflichten mit sich Auch der Grundstücksbesitzer ist offenbar zufrieden. Er hat laut Tilo Leister nichts dagegen, dass die Öffentlichkeit von dem Grundstücksdeal erfährt. Der Bürgermeister ist angesichts des öffentlichen Interesses froh, dass das Problem nun gelöst ist. „Für den Affinger Bach ist das sicher von Vorteil, der ökologische Raum bleibt bestehen“, stellt Winklhofer fest und spricht von einer „sehr guten Sache“. Auch Leister ist zufrieden. Schließlich steckten dieser guten Lösung zwei Monate Arbeit. Sie hat sich gelohnt. Die Gemeinde Affing hat mit den 1800 Quadratmetern und 72 Pappeln auch einige Pflichten erworben. Sie ist nun zuständig für die Pflege der Bäume und ihren Zustand. Der Bauhof wird das im Auge behalten. Bei Bedarf muss der ein oder andere kaputte Baum umgeschnitten werden. Doch einen Kahlschlag wird es nun nicht mehr geben. Der „Lebensraum für unterschiedliche Arten“ (Winklhofer) ist gesichert. (mit jeb) Lesen Sie auch: Affing schafft das Jahr ohne neue Schulden - doch es gibt Kritik

