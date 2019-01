18:20 Uhr

Wie das Nummernschild AIC-HH-88 das Netz bewegt

Die Halterin gibt das Kennzeichen AIC-HH-88 bei der Zulassungsstelle gleich wieder zurück. Die Reaktionen fallen unterschiedlich aus.

Von Sebastian Richly

Für Aufsehen sorgte am Dienstag ein Nummernschild, das die Zulassungsstelle in Aichach vergeben hatte. AIC-HH-88 – mit diesem Kennzeichen an ihrem Auto fuhr eine Frau aus dem Wittelsbacher Land herum. Das besondere Nummernschild blieb nicht unbemerkt.

Die Kombination kann die Bedeutung „Heil Hitler“ haben. 2010 gab das bayerische Wirtschafts- und Verkehrsministerium deshalb eine Dienstanweisung heraus. Alle Zulassungsstellen sollten dieses Kennzeichen künftig nicht mehr vergeben, wobei die Handhabung auch bei uns in der Region unterschiedlich ist. So auch in Aichach, aber durch einen technischen Fehler passierte es nun doch. Deshalb meldete sich das Landratsamt Aichach-Friedberg umgehend bei der Halterin.

AIC-HH-88: Halterin gibt das Nummernschild noch am Dienstag zurück

Das Nummernschild beschäftigt aber nicht nur das Landratsamt Aichach, sondern auch unsere Leser. „Und was machen dann die Hamburger?“ – wurde gleich mehrmals nachgefragt. Alle in der Hansestadt zugelassenen Fahrzeuge haben HH auf den Kennzeichen stehen. „Die müssen ja dann alle umziehen“, schreibt ein Nutzer auf Facebook. Viele Leser können die Aufregung über das gesperrte Kennzeichen nicht nachvollziehen. Es gibt aber auch Stimmen, die es für richtig halten, Kennzeichen mit nationalsozialistischen Assoziationen zu sperren.

Laut Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamtes, lag bei der Frau aus dem Landkreis Aichach-Friedberg kein politischer Hintergrund vor. „Sie war völlig überrascht von dem Anruf.“ Noch am späten Dienstagnachmittag gab sie das Kennzeichen zurück und erhielt ein neues. AIC-HH-88 wird nun verschrottet.

