Windkraftgegner formieren sich überregional

Teilnehmer von neun Bürgerinitiativen auch aus Schrobenhausen, Pöttmes und Aichach wollen sich besser vernetzen - und einiges erreichen.

Neun Bürgerinitiativen aus Schwaben und Oberbayern haben sich bei einem überregionalen Treffen für einen Zusammenschluss ausgesprochen. In enger Zusammenarbeit soll gemeinsam gegen die „fortschreitende Zerstörung von Natur und Lebensraum sowie die inzwischen wissenschaftlich nachgewiesenen Gesundheitsrisiken durch Windkraftanlagen vorgegangen werden“, schreibt Gregory Wiesbeck aus Schrobenhausen vom „Verein für Energie im Einklang mit der Natur“ in einer Mitteilung.

Windkraft: Bürgerinitiativen kritisieren Ökokapitalismus

Die Teilnehmer sind geschlossen der Überzeugung, „dass der Bau von Windkraftanlagen in unserer dicht besiedelten Kulturlandschaft ausschließlich des Lobbyismus und Ökokapitalismus weniger Einzelner geschuldet ist und in keiner Weise dem Gemeinwohl dient“. Neue Anlagen in unseren windarmen Gebieten würden nicht zur grundlastfähigen Energieversorgung, zum Beispiel von Krankenhäusern, beitragen, sondern würden die Schwankungen im Stromnetz verschärfen. Die dadurch notwendige Stabilisierung des Stromnetzes führe zu einer starken Abhängigkeit von ausländischen Energielieferanten und erhöhe die Gefahr einer temporären Stromabschaltung in Deutschland.

Die Teilnehmer der Bürgerinitiativen aus Schrobenhausen , Aichach , Pöttmes , Mauern, Pörnbach , Petershausen / Fahrenzhausen , Ilmmünster , Pfaffenhofen und Welshofen wollen sich künftig laut der Pressemitteilung gegenseitig unterstützen. Dazu zählten Bereiche wie Wissenstransfer, öffentliche Aktionen, Beratung bei Einsprüchen sowie Klagen und auch Kontakte zu Politik und Wissenschaft. (AZ)

