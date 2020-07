vor 33 Min.

Wochenendsiedlung soll auf Campingplatz in Mühlhausen entstehen

Plus Der Besitzer der Campinganlage im Affinger Ortsteil Mühlhausen plant eine zusätzliche Siedlung mit Wochenendhäuschen am Ludwigshof. Wo die später stehen sollen.

Von Carmen Jung

Für Camper ist alles da. Ein See, Sanitärräume, Spielplatz, Restaurant, Tennisplätze – auf der Mühlhauser Campinganlage Ludwigshof am See fehlt es an nichts. Jetzt plant der Besitzer eine Erweiterung seiner Anlage. Vorgesehen ist der Bau von Wochenendhäuschen. Die Campinganlage liegt am Ortsausgang von Mühlhausen in Richtung Augsburg westlich der Staatsstraße 2035.

Das Büro Osterlehner Architekten GmbH stellte dem Affinger Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung die neuen Pläne vor. Die Wochenendhäuschen sollen im Nordostbereich der Anlage entstehen. Insgesamt sind dort 32 Häuschen vorgesehen. Der Bauausschuss nahm die Pläne zur Kenntnis. Der betreffende Bebauungsplan „Ludwigshof am See“ wird auch ein Thema der nächsten Affinger Gemeinderatssitzung in der nächsten Woche am Dienstag, 28. Juli, sein.

Planung für das Mehrgenerationenhaus in Affing wird angepasst

Bereits im Oktober hatte der Bauausschuss einem Mehrgenerationenhaus an der Von-Gravenreuth-Straße am südlichen Ortseingang unweit des Iglhofs in Affing zugestimmt. Das Gremium zeigte sich angetan von den Plänen, für die eine bestehende Lagerhalle abgebrochen werden muss. Der Bauantrag wird derzeit im Landratsamt in Aichach bearbeitet. Die Baugenehmigungsbehörde fordert nun verschiedene Korrekturen in der Planung.

Deshalb reichte der Antragsteller nun eine Tektur, also eine Änderung der Planung, ein. Dabei geht es um eine zusätzliche Außenfluchttreppe in der Tiefgarage an der Westseite des Gebäudes. Nötig ist aus statischen Grünen außerdem eine Verstärkung der geplanten Betondecken. Außerdem muss die Bodenaufbauhöhe im Dachgeschoss vergrößert werden. Um die daraus resultierende geringere Raumhöhe zu kompensieren, wird die Dachneigung von 30 auf 34 Grad erhöht. Der Bauausschuss stimmte der Tekturplanung einhellig mit 7:0 zu.

Weitere Themen im Bauausschuss Affing

Ein Gemeindebürger hatte ursprünglich geplant, in einer Senke südlich von Bergen eine Fläche von bis zu 500 Quadratmetern aufzufüllen. Durch einen landwirtschaftlichen Maschineneinsatz für den Maisanbau wurde das Material schließlich auf 2000 Quadratmetern verteilt. Damit, so das Affinger Bauamt, sei das Vorhaben nicht mehr verfahrensfrei, sondern bedürfe einer Baugenehmigung. Dieser Haltung schloss sich der Bauausschuss einstimmig an.

Der Ausschuss stimmte einer Überdachung von Kälberboxen in Pfaffenzell zu. Dazu gehört auch ein Strohlager.

An der Christoph-von-Schmid-Straße in Gebenhofen können zwei Einfamilienhäuser entstehen. Dazu erteilte der Ausschuss das gemeindliche Einvernehmen. Bei einem dort ebenfalls geplanten Doppelhaus sah es anders aus. Weil nicht alle Festsetzungen des Bebauungsplanes „Südlich der Gebenhofener Straße“ eingehalten werden, stimmte das Gremium dem Bauantrag nicht zu.

