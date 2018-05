05:37 Uhr

Wohnpark Sudetenstraße: 2019 ist in Aichach Baubeginn

Die Meisinger-Werkhallen (Bildmitte) werden abgerissen. Dort entsteht der „Wohnpark Sudetenstraße“ mit gut 120 Wohnungen. Im Bild ist oberhalb des Geländes das Ärztehaus zu sehen, links die Sudetenstraße, unten der Hit-Markt und (oberhalb des Freibads) die Franz-Beck-Straße. Die Straße zwischen Hit und den Tennisplätzen wird durch die Planstraße A bis zur Sudetenstraße verlängert und so eine neue Verbindung schaffen. (Archivfoto)

In den nächsten Jahren wächst ein völlig neues Viertel mit rund 120 Wohnungen. 200 bis 300 Menschen sollen dort leben. Auch neue Wege entstehen

Von Claudia Bammer

Wohnraum für 200 bis 300 Menschen soll mit dem Wohnpark Sudetenstraße in Aichach entstehen: Die Aktoris GmbH – die Immobiliengesellschaft der Meisinger AG – will in den nächsten Jahren dort, wo jetzt noch die früheren Meisinger-Werkhallen stehen, vier Gebäude mit über 120 Wohnungen bauen. Bei einem Pressegespräch gestern stellten Aktoris-Geschäftsführerin Monika Foydl und Architekt Adolf Maria Springer das Projekt vor, das auch neue Wegeverbindungen schaffen wird.

Die seit langem ungenutzten Werkshallen werden abgerissen. An ihrer Stelle werden auf der etwa 8500 Quadratmeter großen Fläche zwischen Sudetenstraße, St.-Helena-Weg und Einkaufsmarkt Hit vier Gebäude mit jeweils vier Etagen gebaut, die oberste Etage jeweils als Staffelgeschoss etwas zurückgesetzt. Für das nördlichste Gebäude ist eine gemischte Nutzung mit Läden, Bistro, einem Hotel und Wohnungen vorgesehen, in den drei weiteren Gebäuden ausschließlich Wohnungen. Im Plankonzept waren 128 Wohnungen genannt, gestern sprachen Foydl und Springer von gut 120 Wohnungen. Gebaut werden soll in vier Abschnitten. Rund 35 Millionen Euro werden investiert.

Bis die ersten Baumaschinen anrollen, wird aber noch etwas Zeit vergehen. Ende April hat der Aichacher Stadtrat mit dem Billigungs- und Auslegungsbeschluss das Bauleitverfahren für das Gelände eingeleitet. Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren aufgestellt. Somit gibt es nur eine öffentliche Auslegung. Architekt Springer hofft, bis Jahresende könnte dieses Verfahren abgeschlossen sein. Der städtebauliche Vertrag mit der Stadt Aichach soll in sechs bis acht Wochen unter Dach und Fach sein. Derzeit werde an der Erschließungsplanung gearbeitet. Über den Winter sollen die Arbeiten ausgeschrieben werden.

Zunächst wird die Planstraße A hergestellt, die die Sudetenstraße und die Franz-Beck-Straße verbinden wird. An der Sudetenstraße wird ein Parkplatz mit über 70 Stellplätzen gebaut, der auch dem benachbarten Ärztehaus dienen wird. Wie Springer betont, werden die Stellplätze wegen der heutigen Autobreiten großzügig geplant. Südlich der Planstraße A ist im Sommer oder Herbst Baubeginn für das erste Gebäude. Wie berichtet, sollen neben 16 Wohnungen drei Läden, ein Bistro und ein Hotel entstehen. Am Milchwerkgelände ist es wie berichtet nicht gelungen, einen Betreiber für das dort geplante Hotel zu finden. Stattdessen entstehen dort weitere Gewerbeflächen. Monika Foydl ist überzeugt: „Der Bedarf in Aichach ist da – sogar groß.“ Vor allem bei Geschäftsleuten, Firmenkunden und -mitarbeitern. Für einen wirtschaftlichen Betrieb müsse aber eine kritische Mindestgröße erreicht werden, so Monika Foydl, bei einem Hotel 50 bis 60 Zimmer. Derzeit lasse man Konzepte erarbeiten und suche dann einen Betreiber. Sollten sich die Hotelpläne auch hier zerschlagen, werden Büros oder Praxen: Das Verhältnis von Gewerbe und Wohnen ist festgeschrieben.

2020 soll das erste Gebäude fertig sein. Wie Monika Foydl betont, bleibt es im Eigentum der Aktoris GmbH. Zumindest dort wird es also nur Mieter geben. Anders könnte es bei den drei weiteren Gebäuden sein, entschieden ist das aber noch nicht. Die Häuser mit jeweils 36 bis 38 Wohnungen sollen im Abstand von jeweils einem bis anderthalb Jahren folgen. Wie Architekt Springer erklärt, werden sowohl kleine Wohnungen für junge Leute und Singles als als auch große für Familien vorgesehen, um für einen guten Mix zu sorgen. Mit den Gebäuden wird die Planstraße B gebaut – eine Verbindung von der Sudetenstraße zum St.-Helena-Weg. Wie schnell es weiter gebaut wird, hängt laut Monika Foydl zum einen vom Wohnungsmarkt ab, zum anderen davon, wie verfügbar die benötigten Firmen sind. „Wir haben derzeit schon Probleme, auch für kleinere Dinge Firmen zu bekommen“, stellt sie fest. Wie Springer ergänzt, ist auch für den Abriss der Hallen noch kein Unternehmen gefunden.

Bevor die Hallen verschwinden, soll unter ihrem schützenden Dach noch der Boden im Bereich der früheren Verzinkerei ausgetauscht werden. Das Gelände ist zudem früher mit Bauschutt aufgefüllt worden, berichtet Springer. Dieser wird beim Aushub der Tiefgaragen, die unter allen vier Gebäuden geplant sind, entsorgt. Wegen des vergrabenen Bauschutts und der damit verbundenen Gefahr für ein offenes Gewässer wird das in dem Bereich verrohrte Griesbacherl erst dann geöffnet, wenn das dritte Gebäude entsteht. Dafür ist zudem noch ein wasserrechtliches Verfahren notwendig. Zu dem tiefer liegenden Bach sollen dann an mehreren Stellen Stufen hinunterführen, so Springer.

Die Zufahrten werden mit Pflaster versehen. Das soll die Autos bremsen und die Gestaltung der Sudetenstraße aufnehmen. An den Verkehrswegen und zwischen den Gebäuden ist viel Grün vorgesehen, als Orte der Kommunikation, wie Springer sagt. In dem Wohnpark entsteht, wie der Architekt sagt, „wertiger, nicht teurer innerstädtischer Wohnraum“. "Kommentar

