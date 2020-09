vor 49 Min.

Zu wenig Geld: Landkreis spart beim Landratsamt in Aichach

Plus Das Landratsamt in Aichach muss erweitert werden. Die Kosten werden auf 25 Millionen Euro geschätzt. Um Geld zu sparen, speckt der Landkreis ab.

Von Johann Eibl

Egal ob die Maßnahme nun mit 19 oder mit 25 Millionen Euro zu Buche schlagen wird: Aus der Portokasse wird der Landkreis die Kosten für die Erweiterung des Landratsamtes in Aichach keineswegs begleichen können. Daran gab es im Bauausschuss am Montag keinerlei Zweifel. In diesem Herbst werde es keinen Beschluss zur Bauausführung geben, ließ Landrat Klaus Metzger wiederholt wissen. Wenn der im ersten Quartal 2021 zustande komme, so sei das für die Mitarbeiter längst überfällig.

Aichach-Friedberg. Brandschutz im Landratsamt kostet 1,7 Millionen Euro

Metzger machte klar: „Wir werden uns wirklich nach der Decke strecken müssen. Es ist viel Geld, das ist klar.“ Vorerst gelte es abzuwarten, wie das Jahr 2020 finanziell abgeschlossen werden kann. Martin Echter (Unabhängige) wollte wissen, wie lange denn die genannten Preise Bestand haben werden. Bei öffentlichen Bauwerken komme es immer wieder zu Nachträgen. Allein für den Brandschutz im bestehenden Gebäude wird mit 1,7 Millionen Euro kalkuliert. Laut Metzger wäre auch eine energetische Sanierung notwendig. Er fürchtet: „Irgendwann wird uns das Thema auf die Füße fallen.“ Gegen die Stimme von Heike Themel (AfD) wurde beschlossen, die Planungen wie erläutert weiter zu führen.

Landratsamt in Aichach: Wo kann gespart werden?

Vertreter der Planungsgesellschaft Raum und Bau in München hatten den aktuellen Stand erläutert. Zunächst war davon die Rede, das gesamte Projekt würde 25 Millionen Euro kosten. Dann wurde geprüft, wo Einsparungen möglich sind. Am Ende stand ein Betrag von 19 Millionen Euro, davon fließen über 13 Millionen in den Erweiterungsbau.

