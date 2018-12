16:58 Uhr

Zulassungsstelle: Einbrecher scheitert an Tür

Ein bisher unbekannter Täter hat versucht, in die Zulassungsstelle in der Ludwigstraße einzusteigen. Die Polizei sucht Zeugen

In die Zulassungsstelle in der Friedberger Innenstadt hat in der Nacht auf Montag ein bisher unbekannter Täter einen Einbruchsversuch unternommen. Nach Angaben der Polizei informierten Passanten die Beamten, dass die Verglasung der Eingangstür Ludwigstraße beschädigt sei. Vor Ort stellte die Polizei dann fest, dass der Unbekannte über eine Baustelle und einen Kellerabgang in das Gebäude gelangt war. Allerdings war der Täter anschließend an den Türen zur Zulassungsstelle gescheitert. Er richtete rund 1000 Euro Schaden an. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0821/3231710 bei der Dienststelle Friedberg zu melden. (AN)

