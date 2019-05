vor 35 Min.

Zum Geburtstag andere bedacht

Aindlings Bürgermeister Zinnecker spendet an Kartei der Not

Zu seinem 60. Geburtstag hatte der Aindlinger Bürgermeister Tomas Zinnecker nur einen einzigen Wunsch für sich selbst: „Gesundheit“. Deshalb bat er alle, die mit ihm feierten, ihm statt Präsenten lieber Geld für einen guten Zweck zu schenken. Etwa 250 Gäste feierten im Aindlinger Rathaus mit ihm seinen runden Geburtstag. Dabei kam die stolze Summe von rund 2000 Euro zusammen.

Diesen Betrag übergab Tomas Zinnecker jetzt der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung. Er wolle, dass das Geld Menschen in Not in der Region zugutekommt, begründete Zinnecker, warum seine Wahl auf die Kartei der Not als Empfänger fiel. Er wisse, dass das bei dem Hilfswerk der Fall sei.

Arnd Hansen, Geschäftsführer der Kartei der Not, bestätigte ihm das. Die Stiftung unterstützt seit über 50 Jahren unverschuldet in Not geratene Menschen im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung. Über 2000 Anträge jährlich erreichen das Hilfswerk, wie Hansen berichtete. Der Antrag muss gemeinsam mit sozialen oder kommunalen Beratungsstellen vor Ort gestellt werden. „Die sind unsere erste Prüfinstanz“, sagte Hansen. So könne die Kartei der Not sicher sein, dass das Geld der Spender bei den richtigen Empfängern ankommt.

Die Spenden kommen übrigens zu 100 Prozent dem guten Zweck zugute. Die Verwaltungskosten trägt komplett die Mediengruppe Pressedruck. Bei Zinnecker bedankte sich Hansen herzlich und hoffte, er möge Vorbild für andere sein. (bac)

