Zur Eröffnung „Himmelsbohrer“ enthüllt

Zwölfte Auflage der Kulturreihe wird in Hohenwart eröffnet

Mit der Enthüllung des Himmelsbohrers begann die zwölfte Auflage der Paarkunst. Zum ersten Mal waren die Hohenwarter (Kreis Pfaffenhofen) Gastgeber der Zeremonie. Der Himmelsbohrer am Garten hinter dem Pfarrheim, der dem Publikum hier erstmals präsentiert wurde, gilt als weltweit einzigartiges Spielgerät. Es wurde vom Hohenwarter Spielplatzdesigner Günther Belzig eigens für die Paarkunst entworfen und von der Firma Reis Metallbau umgesetzt.

Zudem konnten die Besucher einen Feldbrand des Hohenwarter Tonkünstlers Stefan „Moddy“ Motzke besichtigen. Die im Ferienkalender entworfenen Fische wurden auf traditionelle Weise gebrannt. Umrahmt wurde die Veranstaltung von der Musik der Marktkapelle Hohenwart sowie einer Vorführung der TAM-kobá-Samba- Trommler Hohenwart.

Offiziell eröffnet wurde die Ausstellung im Beisein von Vertretern aus Aichach, Friedberg, Dasing, Mering, Kissing, Schrobenhausen, und natürlich fehlten auch die Hohenwarter Gastgeber im Rathaus nicht. Dort wurde auf die Paarkunst 2019 angestoßen und die Stahlkunstausstellung des örtlichen Künstlers Peter M. Christian bewundert. Weiter ging es in den Garten hinter dem Pfarrheim zum Himmelsbohrer und anschließend zu den Paarbildern.

Die Fotografien wurden im Ferienkalender bei der Aktion Handy-Foto-Kurs mit Richard Kienberger von den Ferienkindern gemacht und sind während der Paarkunst am Paarweg ausgestellt. Am Ende des kurzen Rundgangs kam die Gruppe bei den Gewächshäusern der Gärtnerei Fahn an. Am Paarufer folgte die offizielle Eröffnung der Paarkunst 2019.

Umrahmt wurde die Feier von einem musikalischen Frühschoppen mit der Band Bartls Most und der dritten Ausgabe des Hohenwarter Ratsch. Dieses Mal war der an der Paarkunst beteiligte Hohenwarter Fotograf Richard Kienberger Gast von Bürgermeister Manfred Russer. Zahlreiche Besucher bewiesen, wie gut dieses neue Veranstaltungsformat in der Marktgemeinde angenommen wird. (AN)