vor 40 Min.

Zweite Krippengruppe wird gebraucht

In Sielenbach zahlt es sich aus, dass der Gemeinderat vorausschauend das Obergeschoss ausgebaut hat. Bürgermeister Martin Echter will für einen nachträglichen Zuschuss kämpfen

Von Gerlinde Drexler

Sielenbach Vor einem Jahr hätte Sielenbachs Bürgermeister Martin Echter nicht geglaubt, dass das Obergeschoss der neuen Kinderkrippe so schnell zum Einsatz kommt. Doch schon im Herbst wird dort eine zweite Krippengruppe einziehen. In der Sitzung am Mittwoch beschloss der Gemeinderat den Neubau zusätzlicher Parkplätze vor dem Kinderhaus Sonnenschein in Sielenbach.

Obwohl es beim Bau der Krippe für den Ausbau des Obergeschosses keinen Zuschuss gab, hatte sich die Gemeinde vor gut einem Jahr für diese vorausschauende Variante entschieden. Und der Bürgermeister ist froh über diese Entscheidung. In der Sitzung am Mittwoch sagte er: „Sonst hätten wir 2017 das Dach drauf gemacht und heuer wieder runter gerissen.“

Ob es im Nachhinein eine Förderung für das Obergeschoss geben wird, ist fraglich. Wahrscheinlich nicht, weil die Gemeinde mit dem Ausbau ohne Zusage eines Zuschusses begonnen habe, vermutete Echter. Er kündigte aber an: „Ich werde darum kämpfen.“ Doch auch von dem zugesagten Zuschuss in Höhe von gut 300000 Euro für die Krippe im Erdgeschoss sind bei der Gemeinde erst rund 75000 Euro eingegangen. Der Bürgermeister lakonisch: „Dann hatten sie kein Geld mehr.“

Eine Verzögerung, die Echter nicht nachvollziehen kann: „Bei einem finanziellen Engpass wäre die Gemeinde gezwungen gewesen, kurzfristig einen Kredit für eine Zwischenfinanzierung aufzunehmen.“ Sielenbachs finanzielle Lage ist so gut, dass die Gemeinde nicht darauf zurückgreifen musste.

In der Sitzung vergab der Gemeinderat einstimmig einige Aufträge für das Kinderhaus. Für rund 35000 Euro kaufte er Möbel und Einrichtungsgegenstände für die zweite Krippengruppe. Für die sanitäre Einrichtung lag noch kein Angebot vor. Das Gremium ermächtigte Bürgermeister Echter bei einem Preis von bis zu 10000 Euro das günstigste Angebot annehmen zu können. Knapp 23000 Euro investiert die Gemeinde in den Brandschutz. Sowohl in dem Raum im Obergeschoss, der auch für Veranstaltungen genutzt werden wird, als auch im Zwischenbau wird eine Brandschutzwand eingezogen.

Die Zahl der Parkplätze stockte der Gemeinderat um drei zusätzliche auf insgesamt zwölf Plätze auf. Dafür soll eine Grünfläche gepflastert werden. Die Kosten dafür schätzte Echter auf etwa 10000 Euro.

Themen Folgen