Adelzhausen rüstet die Straßenlaternen auf LED um

Plus Weil die Stromkosten enorm steigen, sucht die Gemeinde Einsparpotenziale. Eines davon sind neue, energiesparende Straßenlampen. Jetzt wird die Umrüstung geplant.

Adelzhausen muss mit erheblich höheren Stromkosten rechnen. Zahlte die Gemeinde 2021 knapp 50.000 Euro, könnten es im nächsten Jahr schon 200.000 Euro sein. Angesichts der drastisch steigendem Stromkosten ergreift die Gemeinde Adelzhausen nun Gegenmaßnahmen. Voraussichtlich im kommenden Jahr stellt sie die Straßenbeleuchtung auf LED um. Diese verbrauchen erheblich weniger Energie.