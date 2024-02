Adelzhausen

Bekommt Adelzhausen eine neue Grundschule?

Plus 120 Menschen kommen zur Bürgerversammlung in Adelzhausen. Bürgermeister Braun spricht über die Pläne für 2024. Das Schicksal der Grundschule steht dabei ganz oben.

Von Alice Lauria

Bei der Bürgerversammlung in Adelzhausen präsentierte Bürgermeister Lorenz Braun am Montag vor rund 120 Anwesenden die Fakten des vergangenen Jahres und sprach über Pläne für 2024. Bei den größeren Themen, die die Gemeinde in den nächsten Jahren beschäftigen, steht das Schicksal der Grundschule ganz oben.

Just am Montag hatte dort eine Begehung mit Vertretern der Regierung von Schwaben, Bürgermeister Braun und Sielenbachs Bürgermeister Heinz Geiling stattgefunden. Wie Braun ausführte, war die Rückmeldung der Regierungsvertreter eindeutig: Es bestehe Handlungsbedarf. Dass die steigenden Schülerzahlen das Schulhaus in Adelzhausen an seine Grenzen bringen, ist hinreichend bekannt. So waren erst in der zurückliegenden Gemeinderatssitzung zwei weitere Container geordert worden, um mehr Platz zu schaffen.

