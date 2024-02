Adelzhausen

Bürgerversammlung: Baumfällungen und Falschparker beschäftigen Zuhörer

Plus Viele Wortmeldungen hat Rathauschef Lorenz Braun bei der Bürgerversammlung in Adelzhausen zu beantworten. Es geht um Falschparker, gefällte Bäume und die Gewerbesteuer.

Von Alice Lauria

Bei der Bürgerversammlung in Adelzhausen am Montag gab es viele Nachfragen aus dem Publikum an Bürgermeister Lorenz Braun. Ludwig Dollinger beschäftigte die kürzliche Fällung zweier Bäume an der Reichergasse Richtung Holzschuster. Am dortigen Hohlweg hatte laut stellvertretendem Bürgermeister Peter Haug das Gewicht der Schneemassen Anfang Dezember 2023 einige Bäume derart heruntergedrückt, dass sie das Dach eines landwirtschaftlichen Gebäudes beschädigten. Zwei Bäume mussten gefällt werden.

Dollinger bat darum, künftig behördliche Meinungen einzuholen, bevor solch große Bäume entnommen werden. Haug bestätigte, dass die Meinung des Forstwirtschaftsamts Friedberg eingeholt worden war. Das Amt habe bestätigt, dass die Bäume weichen müssten. Norbert Rabl wollte wissen, ob die zurückgebliebenen Äste noch abgeholt würden. Braun sagte, er müsse sich die Lage vor Ort ansehen. Michael Maier interessierte, ob für entnommenen Bäume Ersatzpflanzungen vorgenommen werden müssten. Braun antwortete, dass auf Ausgleichsflächen unter anderem Richtung Burgadelzhausen zahlreiche Bäume gepflanzt worden seien.

