vor 32 Min.

Feuerwehrhaus in Heretshausen bekommt eine Photovoltaikanlage

Plus Das Feuerwehrhaus im Adelzhausener Ortsteil Heretshausen ist ein Leuchtturm bei großflächigem Stromausfall. Der Gemeinderat gibt eine Photovoltaikanlage in Auftrag.

Von Gerlinde Drexler

Bei einem großflächigen Stromausfall ist das Feuerwehrhaus in Heretshausen einer der sogenannten Leuchttürme in der Gemeinde, also eine Anlaufstelle für die Bevölkerung. Es soll deshalb eine Photovoltaikanlage auf das Dach bekommen. Von den beiden Angeboten, die eingingen, entschied sich der Gemeinderat Adelzhausen in der Sitzung am Mittwoch für das auf den ersten Blick etwas teurere.

Auf den zweiten Blick waren die Solarmodule in dem Fall aber die mit der höheren Leistung. Das Gremium vergab den Auftrag für rund 24.700 Euro an die Firma EM Efficiency Solution aus Burgadelzhausen. Sie wird eine 10,2 Kilowatt/Peak-Anlage auf das Dach der Feuerwehr bauen. Die andere Anlage hätte eine Leistung von 9,85 KWp gehabt.

