Hunderte genießen Christkindlmarkt in Adelzhausen

Die Katholische Landjugendbewegung veranstaltet in Adelzhausen den Christkindlmarkt. Viele nutzen ihn, um sich in gemütlicher Runde auf Weihnachten einzustimmen.

Alle Jahre veranstaltet die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) in Adelzhausen den Christkindlmarkt am Bürgerhaus. Auch heuer sind hunderte von Bürgerinnen und Bürgern aus der Gemeinde gekommen. Sie nahmen den Christkindlmarkt am Samstag zum Anlass, sich in gemütlicher Runde mit Gleichgesinnten auf Weihnachten einzustimmen und freuten sich über den Vorteil, zu Fuß kommen zu können und keinen Parkplatz suchen zu müssen.

In Adelzhausen werden Schmiedearbeiten gezeigt

Anna-Lena Oswald und Veronika Fottner sorgten mit ihrem KLJB-Team für einen reibungslosen Ablauf. An den Ständen gab es Glühwein, Kinderpunsch, Gegrilltes, Schupfnudel und gebastelte Weihnachtssachen zu erwerben. Auch Schmiedearbeiten wurden vor Ort demonstriert, die für viel Aufmerksamkeit sorgten.