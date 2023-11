Kripo ermittelt nach versuchtem Einbruch in Adelzhausen

Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem versuchten Einbruch in Adelzhausen. Dort versuchte ein unbekannter Täter, sich Zugang zu einem Haus zu verschaffen.

In Adelzhausen hat am Mittwoch ein bislang unbekannter Täter versucht, sich gewaltsam Zutritt zu einem Haus an der Aichacher Straße zu verschaffen. Das gelang jedoch offenbar nicht. Wie die Polizei mitteilte, geschah die Tat zwischen Mitternacht und 9 Uhr.

Versuchter Einbruch in Adelzhausen: Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (nsi)