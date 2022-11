Polizei stoppt serbischen Bus auf der A8 bei Adelzhausen

Die Polizei kontrolliert einen Linienbus, nachdem dieser mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde unterwegs war, und entdeckt einen manipulierten Fahrtschreiber.

Die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck hat am Sonntag die Fahrt eines serbischen Linienbusses gestoppt. Wie die Polizei mitteilt, fiel einer Streife der Schwerlastkontrollgruppe der Bus auf der A8 bei Adelzhausen auf, weil er mit einer Geschwindigkeit von mehr als 100 Kilometern pro Stunde unterwegs war. Der Bus war von Novi Pazar (Serbien) nach Hamm unterwegs. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle entdeckten die Polizisten, dass der Fahrtenschreiber manipuliert war: Der Geschwindigkeitsaufschrieb zeigte nicht mehr als die erlaubten 100 Kilometern pro Stunde an. Im Durchschnitt fuhr der Fahrer in Deutschland laut Geschwindigkeitsaufschrieb 95 km/h, tatsächlich waren es laut Polizei jedoch 108 km/h. Außerdem besteht der Verdacht der Urkundenfälschung, da die Daten des Einbauschildes nicht den Eintragungen im Fahrtschreiber entsprachen.

Polizei gestattet nach zweistündiger Kontrolle die Weiterfahrt

Die Kontrolle dauerte insgesamt rund zwei Stunden. Aus Rücksicht auf die Fahrgäste wurde die Weiterfahrt mit einer Geschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde bis zum Zielort Hamm gestattet. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fälschung beweiserheblicher Daten, Urkundenfälschung und Fahrpersonalgesetz eingeleitet. Gegen die Halterfirma wird ebenfalls ermittelt. (AZ)