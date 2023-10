Messie vermüllt Bauernhof der Mutter – Fall landet vor Gericht

Plus Ein 54-Jähriger aus dem Raum Adelzhausen soll seit Jahren das Grundstück seiner Mutter vermüllen. Der Freistaat ordnet ein Zwangsgeld an, wogegen der Mann klagt.

Ein Messie soll im Gemeindegebiet Adelzhausen für Unordnung sorgen. Unter einem Messie versteht man einen Menschen, der zwanghaft mehr oder weniger wertlose Gegenstände ansammelt und damit meist seine Wohnung, sein Haus oder sein Grundstück vermüllt. Ähnlich soll es sich bei einem 54-jährigen Mann aus dem Raum Adelzhausen verhalten, der jetzt das Verwaltungsgericht (VG) Augsburg beschäftigte. Dort klagte er gegen den Freistaat Bayern, weil dieser ein Zwangsgeld von ihm forderte, das der Mann nicht bezahlen wollte.

Der Konflikt zwischen dem Mann und den Behörden besteht schon seit einiger Zeit. Wie Sarah Honegg von der Pressestelle des Verwaltungsgerichts auf Anfrage unserer Redaktion erläuterte, ist der Fall dem Landratsamt schon länger bekannt. Honeggs Angaben nach wohnt der 54-Jährige mit seinen Geschwistern auf dem Grundstück der Mutter, die eine Landwirtschaft mit Tieren betreibt. Auf diesem Anwesen solle der Mann "viel Müll" gelagert haben, so die Gerichtssprecherin. Seine Verwandten scheint dies zwar nicht weiter zu stören, doch das Landratsamt befürchtet, dass der Müll auch Schädlinge anziehen könnte.