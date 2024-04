Wer folgt auf Josef Schmid in den Affinger Gemeinderat?

Die Nachfolge für den zurückgetretenen und inzwischen gestorbenen Josef Schmid gestaltet sich zunächst schwierig. Es gibt zwei Absagen. Doch nun auch eine Zusage.

Die Lücke war schon länger sichtbar im Affinger Gemeinderat. Seit dem vergangenen September war es Josef Schmid aus Anwalting aus Krankheitsgründen nicht mehr möglich, die Sitzungen zu besuchen. Am 7. April starb Schmid im Alter von 72 Jahren. Wenige Wochen vorher, Mitte März, hatte er schweren Herzens seinen Rücktritt eingereicht. Seither war die Nachfolgefrage für das langjährige Ratsmitglied offen. Inzwischen ist sie geklärt.

Wenn sich der Gemeinderat am Dienstag, 23. April, zur Sondersitzung für den Haushaltsplan trifft, wird nach der Etatberatung ein neues Mitglied am Ratstisch in der Mittagsbetreuung auftauchen. Dessen Vereidigung steht dann auf der Tagesordnung.

Zwei Nachrücker können das Gemeinderatsmandat nicht antreten

Die Suche nach einem Nachfolger hatte sich zunächst schwierig gestaltet. Josef Schmid war der Einzige, der bei der Kommunalwahl 2020 auf der Liste der Freien Wählergemeinschaft Anwalting den Einzug in den Gemeinderat geschafft hatte. Fällt ein Ratsmitglied aus, rückt nach, wer die nächst meisten Stimmen bei der Wahl erhalten hat. Das waren zunächst Thomas Zwettler und anschließend Johann Berndl. Beide winkten laut Winklhofer jedoch aus beruflichen und persönlichen Gründen ab. Der Bürgermeister zeigt dafür Verständnis. Vier Jahre seien eine lange Zeit, da ändere sich für so manchen die Lebenssituation.

Der Listenvierte aber sagte zu: Es handelt sich um Andreas Zeitlmeir aus Anwalting. Er hatte bei der Kommunalwahl 504 Stimmen bekommen und war um einen Platz nach vorn gewählt worden. Damit sitzen künftig zwei Zeitlmeirs im Affinger Gemeinderat. Dort ist bereits Michael Zeitlmeir aus Gebenhofen vertreten. Er ist der Cousin des neuen Mitglieds.

Zeitlmeir ist in dieser Legislaturperiode das dritte neue Mitglied im Affinger Gemeinderat. Im vergangenen August hatte Bürgermeister Winklhofer Verena Baumgartl und Thomas Gambert als Nachrücker für die verstorbenen Rudi Fuchs und Georg Engelhard vereidigt.